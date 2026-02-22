Cerraron las elecciones y se espera un resultado históricamente negativo

En pleno febrero, entre las vacaciones, el inicio de clases, la Vendimia y bajísimo interés en la ciudadanía. En ese contexto se desarrollaron las elecciones de concejales en los 6 departamentos que habían desdoblado los comicios. El primer resultado relevante a la hora del cierre de la votación es negativo: la participación fue baja y no llegó al 60%. Los resultados oficiales estarán a partir de las 21. Pero antes ya hay algunas certezas: el peronismo ratificó el control de La Paz y Santa Rosa, mientras que en Luján podría darse el curioso caso de la "unanimidad" por la diferencia que podría sacar el oficialismo ampliado. En Rivadavia hay final abierto y la gran pelea es lo que pasará en San Rafael y Maipú.

Nunca hubo una elección obligatoria con tan baja asistencia a votar. Es la primera vez que se usa el desdoblamiento comunal desde que fue modificada la ley electoral de Mendoza, con fecha fija. Antes hubo otras comunas que lo hicieron, pero con fecha elegida discrecionalmente por el intendente. Los primeros en hacerlo fueron los radicales de Capital, en una elección que tuvo como vencedor a Rodolfo Suarez. El cambio en la ley electoral, ejecutada por el gobernador Alfredo Cornejo, dejó abierta la posibilidad de que haya elecciones comunales desdobladas, pero con fecha fija: en el caso de las "legislativas" comunales la elección se realiza el último domingo de febrero.

Elecciones 2026 3 Elecciones en Mendoza. Marcos García / MDZ Las elecciones fueron este domingo en Maipú, Luján, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz. Todos departamentos gobernados por la oposición al Gobierno provincial. En realidad ese era el escenario previo, pero en Luján de Cuyo, el contexto cambió porque el intendente Esteban Allasino firmó una alianza con Cambia Mendoza y fueron juntos en las elecciones. Por eso en esa comuna podría haber otro resultado histórico por la amplia diferencia que se espera entre el frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza y el peronismo dividido. La aspiración del oficialismo roza el morbo y la anomalía institucional, pues buscan ganar las 6 bancas que hay en juego.

La apuesta del peronismo Los oficialismos esperan tener un éxito que les permita respirar de cara al 2027, cuando sí se vota para elegir intendente. Para el peronismo mendocino el resultado es clave, más allá de que se trata solo de una elección de concejales. Ese partido arrastra un historial negativo y una crisis interna que lo complica aún más. En la previa a la elección, el PJ expuso su fractura y se presentaron con listas distintas en tres departamentos.

Elecciones 2026 Mendoza Elecciones en Mendoza. Marcos García / MDZ Cada grupo del peronismo tiene algo relevante en juego. Matías Stevanato busca fortalecerse para dar el salto a la política provincial y dar la pelea interna a la que hasta ahora no se animó. Omar Félix puso todo en San Rafael e incluso, en juego la Carta Orgánica municipal como señal de "búsqueda de autonomía". Los hermanos Félix tienen la conducción del PJ y están enfrentados con el sector kirchnerista. Los intendentes peronistas del Este son los más cómodos electoralmente y habrá ratificación: son los únicos departamentos en los que Javier Milei perdió en Mendoza el año pasado. Rivadavia es un caso aparte por las peleas internas entre radicales, ex radicales y vecinalistas.