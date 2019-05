Casinos dejó de pagarles el sueldo a casi todos los dirigentes gremiales

Un conflicto salarial que tiene a un candidato del PJ en el medio se ha desatado en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Por medio de una resolución interna, las autoridades del organismo suprimieron el pago de haberes a seis de los siete empleados que tenían licencia gremial.

Apenas dejó afuera de esa medida a Martín Caín, quien es secretario general de la Unión Personal de Juego del Casino de Mendoza (UPJCM) y postulante a intendente de Las Heras en la lista que lidera Alejandro Bermejo. Pero dejó sin sueldos a todos sus militantes.

La medida ha provocado la reacción del gremio UPJCM, que presentó una medida cautelar en la Justicia para tratar de que el Instituto de Juegos y Casinos siga pagando esos sueldos.

Para Caín, hay un trato discriminatorio con su sindicato. "La verdadera intención es atacar el funcionamiento del gremio, que se ha opuesto a esta gestión y ha denunciado hechos de corrupción", dijo ante la consulta de MDZ.

Sin embargo, por su lado, la presidente de Casinos, Josefina Canale, simplificó la polémica con una frase: "Necesitamos plata", dijo.

"Se venció un acuerdo con Bianchinelli (ex presidente justicialista de Casinos) por el cual el Instituto les pagaba el sueldo a los empleados mientras duraba su licencia gremial. Se puede dar o no este beneficio, pero lo cierto es que hay crisis económica y no podemos pagar estos sueldos, salvo el del secretario general", explicó.

"Que les pague el gremio los sueldos o que vengan a trabajar", sentenció Canale, y explicó que Caín fue exceptuado de la medida (o sea que seguirá cobrando su sueldo) para evitar que se entendiera que había una "guerra con el gremio".

Los empleados afectados cobraban desde 26.000 hasta casi 70.000 pesos por mes. A fines de febrero, Caín fue reelegido como titular del gremio UPJCM y pidió la renovación de licencias gremiales con "goce íntegro de haberes" de él y de su equipo, entre el 29 de abril de este año y el 28 de abril de 2023.

El Instituto respondió por medio de la resolución 252, luego aclarada por la resolución 317, a través de las cuales se consignó que el directorio otorgaba las licencias gremiales pero sin goce de haberes en casi todos los casos, salvo uno: le seguirá pagando a Caín el sueldo, que es de unos 65 mil pesos de bolsillo.

"A los efectos del mejor ejercicio de los derechos sindicales, el Instituto asume el pago del salario que le corresponde a quien detente el cargo de secretario general", dice el texto de la resolución 252, para explicar por qué Caín seguirá cobrando y el resto no.

La ley 5811 no obliga a pagar los sueldos de los representantes gremiales y eso figura en el texto de la resolución. "Es una facultad del directorio llegar a un acuerdo respecto al pago o no", dice en ese sentido.

Pero Caín cuestionó la medida de Casinos. "En nuestro sindicato, por tamaño e ingresos, resulta imposible que nos paguemos los salarios. Normalmente, en los sindicatos grandes, la licencia es sin goce de haberes porque el gremio puede afrontar el salario de los dirigentes", afirmó. El UPJCM tiene 300 afiliados.

El gremialista y candidato electoral del PJ criticó además que esta medida haya sido "unilateral" y dijo que "obliga a tomar las licencias sin goce de haberes, lo cual nos impide volver a trabajar para cobrar".

Sin embargo, Canale sostuvo por su lado que los empleados sindicalizados podrán volver a percibir el sueldo si dan de baja sus licencias.

El jefe del UPJCM representa a parte del personal del organismo, ya que también hay afiliados a ATE. Consta en los registros oficiales que tiene licencia gremial desde 2009.

Hace menos de un mes, Caín se convirtió en candidato peronista para Las Heras y disputará la PASO con Guillermo Amstutz, el candidato a intendente de Unidad Ciudadana.

Varios sindicalistas aparecen en las dos listas del PJ y entre algunos de ellos hay pica. Por ejemplo, en el sector de Bermejo dicen que Gustavo Correa, de la CTA, influyó en el Gobierno para que Casinos tomara la medida que afectó a los militantes de Caín. Correa es precandidato a senador provincial en la lista que lidera Anabel Fernández Sagasti.

Pero Canale asegura que suprimir el pago de haberes a todos los representantes gremiales de UPJCM, salvo uno, fue una idea del directorio de Casinos. "Si hubiéramos consultado con Alfredo, él seguro que habría dicho que no le paguemos a nadie", expresó.