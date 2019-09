Casi 7 de cada 10 niños y adolescentes reciben en Mendoza alguna asignación de parte de la ANSES. La Asignación Universal por Hijo es la más expandida, aunque las asignaciones por hijos de trabajadores en relación de dependencia están casi equiparadas.

En la búsqueda de ampliar y mejorar la llegada de esos planes, desde la ANSES de Mendoza buscan aumentar la difusión de los programas y mejorar el alcance de la información. Incluso, evitar riesgos: muchos destinatarios de la AUH están en riesgo por falta de cumplimiento de algunas de las exigencias para sostener ese ingreso. La principal falta es el cumplimiento de la libreta sanitaria, particularmente la vacunación.

En total hay 410 mil niños y adolescentes de Mendoza que acceden a los derechos de asignaciones que otorga la ANSES. De ese total, 182 mil reciben la AUH. Contrariamente a lo que se cree, la gran mayoría de las familias tiene un solo hijo. Otros 172 mil niños reciben ayuda a través de las asignaciones familiares de trabajadores en relación de dependencia, otros 51 mil por estar a cargo de jubilados y solo 3900 por ser hijos de desocupados.

Según los datos de la ANSES, hasta agosto había 80617 niños que no tenían actualizada la libreta de salud y educación, por lo que estaban en situación de “demorados” y podrían entrar en riesgo de perder el derecho.

El principal problema es el cumplimiento de las exigencias con los controles de salud, en particular el cumplimiento del calendario de vacunación. Según el registro de las ANSES hay 60.289 niños de los que falta información sobre la vacunación y otros 33 mil que no tienen al día el control médico obligatorio. En cuanto a la educación, son mucho menos los que no cumplen: hay 4097 niños y adolescentes que no tienen la información al día.

Desde la ANSES buscan unificar las bases de datos y ampliar la información disponible para evitar que se caigan los planes. “Estamos en camino a unificar todo para que sea más sencillo. Por eso queremos que las familias se enteren de los derechos que tienen y cómo deben cumplir el seguimiento de sus hijos. La ANSES tiene una cobertura enorme en todo el territorio y hacemos operativos para acercarnos más”, explicó Jorge González, que el viernes se hizo cargo de la UDAI Mendoza. El funcionario venía de gestionar la zona de Las Heras y ahora está a cargo de las oficinas de Eusebio Blanco. “Es muy importante llegar a todos lados”, aseguró González, que es dirigente radical de Capital.

Una de las estrategias para mejorar el acceso es la puesta en marcha de la “libreta web”. Así, por ejemplo, se detectó que en cerca de 20 mil casos las faltas se podrían remendar a través de la web.