Candidatos locales no podrán hacer campaña nacional durante la veda

El desdoblamiento electoral generó una polémica impensada. Es que el próximo domingo habrá elecciones de gobernador e intendentes en Mendoza por lo que a partir del viernes comienza a regir la veda publicitaria. Sin embargo, está habilitada la campaña nacional de cara a los comicios del 27 de octubre y muchos candidatos locales se apoyan en figuras nacionales y viceversa. Esto generó una protesta por parte del oficialismo mendocino, que fue escuchado por la Junta Electoral pero a medias.

En concreto, la Junta Electoral determinó que no se suspenderá la campaña nacional este fin de semana pero dejó claro que no pueden aparecer en los spots candidatos provinciales. Es decir, por ejemplo, que la figura de la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti no podrá aparecer en los spots de Alberto Fernández.

La Junta Electoral de la Provincia no permitirá la realización campaña electoral provincial dentro de la propaganda de los candidatos nacionales, durante la veda electoral de este fin de semana que comienza regir a partir de este viernes a las 8.

El pedido de Cambia Mendoza era suspender la campaña nacional durante el fin de semana, pero la Junta Electoral Provincial dijo que es jurisdicción nacional por lo que se declaró incompetente para resolver al respecto.

En otras palabras, explicó que sólo los candidatos nacionales podrán mostrarse en spots.