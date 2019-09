Cambiemos dará quorum para el debate de la emergencia alimentaria

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la conducción del Interbloque de diputados de Cambiemos acordaron que el oficialismo dará quorum y no trabará el debate en la sesión especial de la Cámara Baja impulsada por la oposición para tratar mañana para aprobar un proyecto que declare la "emergencia alimentaria", informaron hoy fuentes oficiales.

El propio presidente Mauricio Macri adelantó esta mañana que si la oposición "quiere ampliar el proyecto (de emergencia alimentaria) estaremos disponibles", en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la renovación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas en la localidad santafesina de Timbúes.

La oposición pidió una sesión para mañana, a las 11.30, con la intención de debatir un proyecto consensuado entre las bancadas opositoras que fue presentada el lunes a la noche en base a una docena de iniciativas de distintos legisladores.

Peña se reunió en Casa de Gobierno con los jefes de las bancadas del Interbloque Cambiemos donde se ratificó la postura de dar el debate mañana sobre este proyecto, pedir un informe sobre el impacto fiscal a la Oficina de Presupuesto, y hacer hincapié en las diferencias de la oposición, informaron fuentes parlamentarias y gubernamentales.

De esta manera, el oficialismo no solo dará quórum sino que colaborará con los dos tercios para que pueda ser habilitada ya que no tiene dictamen de comisión, dado que el Gobierno anticipó a los legisladores que Macri no vetará el proyecto, informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

Además, el proyecto establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Tras retirarse de la Casa Rosada, la comitiva de legisladores se dirigió hacia el Congreso donde los legisladores oficialistas mantendrán diversas reuniones: una, a las 16, del bloque radical, y otra, a las 18, del interbloque, donde terminarán de definir la estrategia para la sesión de mañana, así como las propuestas que impulsará el propio oficialismo sobre este tema.

Una de las propuestas que podrían impulsar será que la emergencia alimentaria "se extienda hasta el 2023", señaló una fuente parlamentaria.