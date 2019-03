En casi todos los departamentos que adelantaron las elecciones, es un hecho que habrá disputa electoral dentro del frente Cambia Mendoza por la candidatura intendente.

Las listas de aspirantes a jefes comunales y concejales para las PASO del 28 de abril en San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle se cerrarán este sábado, en coincidencia con el acto central de la Fiesta de la Vendimia. En estos cuatro departamentos gobierna desde hace muchos años el justicialismo y todos los intendentes actuales irán por una nueva reelección.

En San Rafael ya está todo definido por el lado del oficialismo: tres radicales competirán entre sí en las urnas. El Gobierno dice que no inclinará la balanza por ninguno de ellos, pero se nota que el más querido es Abel Freidemberg, director regional de Salud de la zona sur.

A Freidemberg le encuentran ciertas similitudes con Daniel Orozco, el médico de Las Heras que en 2015 le arrebató al PJ un municipio que parecía inexpugnable. Sin embargo, el Ejecutivo ha evitado que se note esta predilección y a cada acto oficial ha invitado también a los otros dos seguros precandidatos a intendente: el concejal Francisco Mondotte, quien responde a Ernesto Sanz; y el senador provincial Lucas Quesada, quien también es cornejista.

Coincidencia o no, para San Martín, otro lugar donde el radicalismo lleva años perdiendo las elecciones departamentales, el Gobierno también tiene un candidato que proviene del mundo de la salud. Se trata del médico Raúl Ruffeil, un concejal que fue director del Notti.

En este caso, las fichas de Cornejo son todas para él. De hecho, ya se bajó de la precandidatura a intendente otro radical con apellido ilustre: Jorge García Salazar, quien es tío de Tadeo, el jefe comunal de Godoy Cruz.

Pero la duda en San Martín es si el PRO presentará candidato propio. En este departamento, Omar de Marchi amaga con impulsar a Luis Belleville, un abogado que preside el partido amarillo y que es coordinador regional de ANSES.

"Tengo ganas de que compita porque es un gran candidato", dijo De Marchi este jueves a MDZ sobre Belleville. Si se termina de convencer, sería el único lugar donde el precandidato a gobernador del PRO presentaría batalla contra un hombre de Cornejo.

Otra novedad de las PASO anticipadas podría ser la apuesta de Jorge Difonso, el intendente massista de San Carlos, a un armado político propio.

Difonso presentaría candidatos en Tunuyán y Lavalle, lugares donde sus aliados están "juntando avales" para presentarse a la elección. Además, el massista haría lo mismo más adelante en Santa Rosa y Maipú, dos departamentos que no adelantaron sus comicios.

Los candidatos de Difonso para Tunuyán y Lavalle serían más "amigables" que el de De Marchi. Es más, en el Gobierno hablan de que las PASO en estos dos departamentos serán "colaborativas" y para "potenciar el frente Cambia Mendoza".

En Tunuyán no está todo definido todavía, pero el candidato radical con más consenso es Gastón Barcenilla, un arquitecto radical que se desempeña en Vialidad y que preside el comité departamental. "Es el que mejor mide", señalan en el Gobierno. El ex intendente Eduardo Giner no competirá y podría ocurrir lo mismo con otro radical que tenía ganas: el diputado provincial Emiliano Campos.

Sin embargo, quien sí podría hacerle frente a Barcenilla en la PASO de Tunuyán es el abogado y empresario de maquinarias agrícolas Marcelo López, quien se postularía por el massismo.

En Lavalle, por último, el principal candidato radical será el diputado provincial Jorge López. Pero no será el único: un muy joven concejal, Lucas Luppo, enfrentará en la primaria al legislador. Y Difonso completaría la grilla de precandidatos de Cambia Mendoza con un dirigente de origen peronista: Nicolás Cabrera.