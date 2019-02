Bullrich volvió a hacer foco en la edad de imputabilidad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, en línea con el proyecto que se espera que sea anunciado la semana que viene para bajar la edad de imputabilidad.

​La funcionaria habló desde Neuquén, a donde llegó para apoyar a Horacio “Pechi” Quiroga en su candidatura a Gobernador. Allí contó cómo intentará el Gobierno de Mauricio Macri bajar la edad de imputabilidad, algo que no consiguió durante el 2018.

​"Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva", indicó, según recoge Clarín.

"La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes. La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, concluyó.

Se espera que el proyecto sea anunciado por Macri el martes, y que tenga un perfil de "mano dura".