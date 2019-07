Bullrich contó qué haría si luego de un vuelo el piloto critica al Gobierno

"Si me pasa eso me paro y les digo 'me sacan ese mensaje, ya'". Con esas palabras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a la experiencia que se vivió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que al aterrizar el comandante se quejó sobre la situación de los pilotos.

"Queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos —se escuchó decir al piloto de un vuelo con destino a La Rioja—. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", manifiesta el piloto y todo quedó registrado en un video.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, la ministra Bullrich aseguró que hacer propaganda fuera de lugar es ilegal. "Es algo ilegal, es propaganda fuera de lugar, los pasajeros no tienen por qué escuchar los mensajes", manifestó.

"Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto'", recomendó.

Además, aprovechó la oportunidad para hablar de las elecciones y descalificó al candidato del frente Todos. "El kirchnerismo mantiene las mismas ideas que tuvo durante 12 años de gobierno. Alberto Fernández es una persona agresiva, las ideas económicas del cepo y el control de cambios, el análisis de la justicia como algo que debe ser controlado, son marcas de la gestión kirchnerista".

Por último, la funcionaria también lanzó una autocrítica sobre la gestión del Gobierno: "Tuvimos muchos problemas que quizás se minimizaron. Fuimos un poco ingenuos. Si no hubiéramos tenido esta situación económica Cambiemos gana por el 65% de los votos. A pesar de eso llegamos competitivos. Hoy Cambiemos representa una forma de vida. La gente está empezando a ver cambios estructurales", expresó.