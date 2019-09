Bregman aseguró que la Izquierda es una fuerza "sin compromisos con el extractivismo"



"Con Nicolás del Caño (candidato presidencial del Frente de Izquierda) denunciamos que somos la única fuerza que no tiene compromiso con Barrick Gold, Monsanto ni Chevron. Esas multinacionales no nos financian. El modelo extractivista y contaminante ya tiene sus candidatos. Que no cuenten con nosotros para eso", señaló Bregman.