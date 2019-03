El precandidato a intendente de Luján por el PRO, Sebasti´çan Bragagnolo, salió a poner paños fríos en medio de un ataque contra su contrincante Martín Kerchner y el gobernador Alfredo Cornejo que habían emprendido en las redes militantes del PRO, sobre todo de la juventud.

No solo en las redes atacaban al mandatario provincial, sino que lanzaron memes burlándose del candidato de Cornejo para suceder en la intendencia a De Marchi, lo que obligó al sobrino del actual jefe comunal y diputado naciopnal a pedir calma y proponer "juego limpio".

Posteó Bragagnolo: "Esta foto del precandidato a Intendente por Luján, Martín Kerchner Tomba junto a correligionarios de la UCR, en otra publicación ha sido trucada de muy mala fe, suplantando la cara de Martín por la cara del ex intendente Lopez Puelles. Más allá de las diferencias que circunstancialmente pueda tener con Martín, no comparto ni participo de este tipo de campañas sucias. No creo que sea el camino. Debemos ser muy claros y condenar estas cosas. Sí te llega la imagen, no la compartas. #juegolimpio".

Kerchner

La puja no solo originó una reacción violenta en las redes, sino que días atrás, en un acto de inauguración de una obra en el que el intendente no estaba y Kerchner sí, el protocolo hizo hablar al diputado nacional Bragagnolo y cerró la lista de oradores, aun tratándose de una obra realizada por el Ministerio de Economía, y cuando esperaban la palabra del presidente del Concejo Deliberante, que es quien queda a cargo de la intendencia cuando el jefe comunal se ausenta.

En tanto, en uno de los planteos que aparecen en la campaña, Omar de Marchi difundió por las redes un texto que denominó "Carta al Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo" en la que le pega por elevación a Kerchner por presuntas demoras en la construcción del hospital de Luján. Cuando gobernaba López Puelles, habían tildado de "cáscara" a esa obra. El ministro de Infraestructura de Francisco Paco Pérez era el actual funcionario municipal, Rolando Baldasso. Desde el radicalismo la tildaron lisa y llanamente como "una chicana de baja estofa". El posteo de De Marchi también sirvió para un fuerte cruce de opiniones y acusaciones:

De todos modos, aunque se han prometido "fair play", por debajo la militancia se sigue pegando patadas y se aguarda una campaña difícil.