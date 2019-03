Bonadio procesó a Cristina por un documento histórico hallado en su casa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio por los documentos históricos que se encontraron en su casa de El Calafate durante un allanamiento por la causa de los cuadernos. La ex mandataria tenía en su poder un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que Don José de San Martín le escribió desde Francia al patriota chileno Bernardo O' Higgins en 1835.

Bonadio firmó hoy el procesamiento de la ex presidenta. La senadora había prestado declaración por esta causa hace dos semanas, junto a otras siete indagatorias en donde presentó un único escrito para sostener que se trataba de una persecución política en su contra.

Previa votación en el Senado por los fueros parlamentarios de la ex presidenta, el juez Bonadio ordenó a fines de agosto una serie de allanamientos en las propiedades de Cristina Kirchner tanto en la Capital Federal como en Santa Cruz. En la residencia de El Calafate, el juez secuestró elementos que dispararon varias causas judiciales: un bastón presidencial que no había sido de los Kirchner, unos documentos de inteligencia, junto a una carta de San Martín y el prontuario policial de Yrigoyen –con anotaciones de 1906 a 1910-. Por cada hallazgo, se abrió una causa diferente.

La carta de Santa Martin y el prontuario de Yrigoyen cayeron por sorteo en el juzgado de Bonadio, quien ahora procesó a la ex presidenta por encubrimiento.

En la causa se consultó al director General del Archivo General de la Nación, Emilio Perina Konstanstinovsky, que sostuvo que se trata de "un documento histórico, utilizable para el conocimiento de la historia patria, dado que aporta conocimiento de la relación entre el General José de San Martín y Bernardo O' Higgins".