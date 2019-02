Bochornoso: trató de "autista" a intendente que tiene una hija con autismo

El intendente de La Paz, Diego Guzmán, que lidera desde hace tiempo en las redes una campaña para que la gente hable sin prejuicios sobre el autismo, y que tiene a una de sus hijas en tratamiento por esa condición, fue tratado en forma despreciativa como "autista" por parte del concejal por el peronismo Juan Bautista.

"Dios me bendijo con una hija especial de la que nunca me voy a avergonzar, al SR concejal de la oposición que me tildó de autista en sesión (da lástima y pena). Lo hizo para dañar, pero es todo lo contrario, cada vez estoy más convencido que somos la mejor opción para los Paceños y me dan cada vez más ganas de trabajar por mi Departamento!#mediocridadpolitica #malaintencion #pormasrespeto", escribió en Facebook el intendente.

El bochornoso incidente, en el que el edil buscó maltratar y quebrar al jefe comunal, sucedió esta mañana cuando se elegían autoridades del Concejo Deliberante (en las que Guzmán fue ratificado como presidente del cuerpo y, por lo tanto, a cargo de la intendencia) y quedó registrado en video: