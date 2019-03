Berni: "Que se incaute más droga es motivo de preocupación"

"¿Eso es un logro? ¿O una debilidad? En todo el mundo, la estadísticas indican que se incauta entre el 3 y 5 por ciento de la droga que circula en un territorio. A mayor incautación, mucho más tránsito de droga", lanzó el exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni, al ser consultado por el incremento en la incautación de drogas en las fronteras durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra.

En diálogo con MDZ Radio, el actual senador bonaerense y precandidato a gobernador subrayó que su planteo "no es una opinión", sino información a partir de su experiencia. "Soy un estudioso del tema. Cuando fui secretario de Seguridad no festejaba cada vez que incautábamos droga porque eso era motivo de preocupación", sostuvo. Además, remarcó que en Cambiemos "profundizaron el problema de la seguridad y narcotráfico".

Bajo la "fórmula Berni", el incremento en el secuestro de drogas no responde a mejores controles por parte de las fuerzas federales. Según el exfuncionario kirchnerista, esto obedece exclusivamente al hecho de que durante este gobierno se trafica más. Entonces, según admitió, sí sería una buena noticia que se incaute menos droga.

"Si se se incauta menos es porque circula menos. Para trabajar en la lucha contra el narcotráfico necesitás recursos humanos, materiales y económicos. ¿Qué cambios hizo este gobierno? ¿Cómo van a aumentar los controles si decreció la cantidad de efectivos de fuerzas federales? De un plumazo perdimos 25 mil hombres destinados a la lucha contra el narcotráfico", argumentó.

Sobre Bullrich, Berni comentó: "No puedo opinar mucho de ella. Soy muy respetuoso de las personas que ocupan el lugar que nosotros ocupamos. No me gusta ser crítico porque yo estoy para sumar. Creo que es una ministra que trabaja, más allá de sus declaraciones desafortunadas". Y remató: "Igual ya quedó en la historia por quitarles el 13% a los jubilados y eso no se borra más".

"Nosotros teníamos una ministra (Cecilia Rodríguez) que en vez de decir barbaridades todos los días, trabajaba para que nosotros tuviésemos cubiertas las necesidades", completó.

Escuchá la entrevista completa: