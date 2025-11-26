Axel Kicillof logra aprobar Presupuesto y Ley Fiscal, pero la deuda se define el viernes
Kicillof consiguió los votos para avanzar con las dos primeras leyes del paquete fiscal, aunque el financiamiento sigue bloqueado.
La política bonaerense atraviesa horas decisivas en torno al tratamiento del Presupusto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la siempre sensible autorización de endeudamiento solicitada por Axel Kicillof. El oficialismo aceleró las negociaciones ante el inminente recambio legislativo, consciente de que la nueva composición será menos favorable y complicará aún más la aprobación del paquete fiscal.
El primer foco de tensión fue el reparto de fondos a los municipios. El acuerdo que parecía cerrado se desarmó cuando la Gobernación reconoció que no podría cubrir los 180 mil millones prometidos y que sólo garantizaría unos 30 mil millones. Esa marcha atrás encendió la resistencia del kicillofismo, que advirtió que no acompañaría ninguna sesión si no se respetaban tres puntos centrales: sostener sin cambios el capítulo de endeudamiento, avanzar en la ley que modifica el funcionamiento del Banco Provincia y habilitar el tratamiento de los pliegos para el Senado.
En medio de este escenario, Axel Kicillof envió a la Legislatura a dos de sus operadores clave, el ministro Gabriel Katopodis y el intendente Mariano Cascallares, ambos legisladores electos. En paralelo, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, se multiplicaban las reuniones para recomponer acuerdos mínimos y evitar un fracaso político que podía impactar de lleno en la gestión provincial.
La sesión, prevista originalmente para las 14, comenzó con casi nueve horas de retraso debido a la trama de negociaciones para asegurar votos. Finalmente, entrada la noche, la Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal e Impositiva, además del presupuesto propio de la Legislatura. Sin embargo, el punto más conflictivo (la autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares) fue postergado para el viernes, luego de que la falta de consensos volviera imposible su tratamiento en la jornada.
La mirada de Axel Kicillof
Desde el Gobierno provincial insisten en que la aprobación del paquete completo es indispensable y advierten que sin luz verde para el endeudamiento no habrá recursos adicionales para los municipios, que enfrentan gastos crecientes en un contexto de caída de la recaudación. Por eso, en la antesala del debate del viernes, se incorporaron modificaciones al proyecto de Financiamiento para intentar seducir a los legisladores reticentes: la creación de un fondo municipal atado al endeudamiento y la condonación de deudas de las comunas contraídas durante la pandemia.
El diputado Juan Pablo De Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto, también detalló los cambios incorporados a la Ley Fiscal: reducción de alícuotas para sectores industriales como cartón y cerveza, nuevos umbrales para ingresar a la cuota reducida de Ingresos Brutos, el envío a los municipios de dos años del impuesto automotor y el compromiso de que el 75% de los contribuyentes pagará menos que este año en patente. Además, se eliminó la cuota adicional del inmobiliario para grandes contribuyentes y se garantizó la continuidad de las bonificaciones por buen pago.
La discusión no estuvo exenta de cuestionamientos. La diputada Laura Cano Kelly, del FIT-U, criticó que los proyectos se votaran sin un debate exhaustivo y afirmó que el Presupuesto no da respuesta a las familias trabajadoras de la provincia. Su bloque adelantó que rechazará la totalidad del paquete fiscal.
Mientras Diputados votaba los proyectos, el Senado se mantenía en alerta. La vicegobernadora Verónica Magario tenía hasta el último minuto del día para abrir la sesión espejo y evitar que el tratamiento se cayera. Su objetivo es cerrar todo el andamiaje esta misma semana, incluyendo el endeudamiento del viernes, aunque en todos los bloques reconocen que aún persisten obstáculos significativos para reunir los dos tercios necesarios.