En una entrevista con LN+ el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se mostró confiado en revertir el resultado adverso de las PASO.

"Como dijo Pichetto, ayer no se ganó ni se perdió nada: no hay nuevo presidente ni nuevos gobernadores. Ayer fue la prueba de clasificación", indicó.

Aseguró que "cada uno tiene una visión más realista acerca de lo que la sociedad está pensando, de las deudas, de los enojos que los distintos sectores tienen con las propuestas de los políticos".

Al ser consultado por la posibilidad de dar vuelta el el resultado, indicó: "Absolutamente creo que son reversibles. Porque... no quiero ser necio, no estoy diciendo que no pasó nada, lo que sí creo es que tenemos que mejorar nuestra comunicación, entender que una parte de la sociedad está más enojada de lo que pensábamos, que ha sufrido mucho, que requiere una mayor presencia del Estado".