Aumenta la la tarifa de la luz: de cuánto será el impacto en las boletas de Mendoza

La Nación actualizó los precios de la energía que se trasladará a las tarifas del servicio en la provincia. Desde el EPRE precisaron el rango del incemento mensual promeido para los usuarios.

A partir de enero aumenta el precio de la energía a nivel nacional y la suba tendrá un impacto en las tarifas de Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ

La Secretaría de Energía de Nación actualizó precios a la energía para el periodo enero-abril 2026 y este incremento tendrá un impacto en la tarifa del servicio eléctrico. En Mendoza, el aumento representa en promedio un 0,5%, informaron desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Mediante la Resolución 604/2025, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, se establecieron nuevos precios de Potencia, Energía y Transporte para el período del 1° de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, aplicables al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En la provincia, esta medida impacta en el componente de la tarifa “Costo de Abastecimiento”, de jurisdicción nacional.

Desde el EPRE informaron que la actualización se traslada a la tarifa de usuario final, mediante Resolución N° 329/2025, estableciendo los nuevos cuadros tarifarios para el periodo enero 2026.

De cuánto será el impacto de la suba Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios de la Provincia, el impacto, según el consumo y categoría del usuario, rondará entre los $113 y $1400 mensuales en promedio.