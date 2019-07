El plan es que la Cámara de Diputados trate el proyecto de endeudamiento solicitado por Alfredo Cornejo para la realización de cuatro obras de infraestructura; en particular la nueva Ruta 82. Pero aún no es seguro que el proyecto llegue al recinto, pues el oficialismo no quiere arriesgarse a tener un resultado negativo.

Todo apuntaba a que el proyecto recibiría luz verde. Pero el PJ aún pone en duda un respaldo que quiere vender caro. Es que para ser aprobado necesita dos tercios de los votos. El FIT y Protectora ya anunciaron que votarán en contra y un sector del PJ se muestra intransigente. Sin embargo, una reunión que se realizará durante la mañana entre el oficialismo y el interbloque peronista podría destrabar las negociaciones.

En el Gobierno no se arriesgan a confirmar que tengan el aval. "La verdad, no sabemos qué va a pasar porque hubo muchas idas y vueltas", explicaban, con incertidumbre, desde la Legislatura.

El sector más duro del PJ, encarnado por los legisladores que responden a Emir Félix, sigue con el pulgar bajo a los proyectos y buscan que el tercer "bochazo" a proyectos de Cornejo. Ocurrió con la intención de ampliar la Suprema Corte y también con el "roll over", es decir el endeudamiento que buscaban reciclar para este año.

Con el objetivo de allanar el camino, se avanzaría sobre un pedido de deuda que incluya únicamente la ruta 82, dejando afuera los otros tres proyectos: el acueducto ganadero La Paz, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Las Heras y la doble vía San Martín-Rivadavia-Junín.

En total, para los cuatro proyectos Cornejo había solicitado 130 millones de dólares de deuda, pero rápidamente salieron a criticarlo desde la oposición. Ante esa reacción, el oficialismo bajó sus pretensiones e insiste en la necesidad de analizar proyecto por proyecto, poniendo como prioridad los 80 millones de dólares para la ruta 82.