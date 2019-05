Arranca la "campaña en serio"

La campaña electoral para las PASO del 9 de junio entra en la recta final y los precandidatos se preparan para la etapa más agitada: la exposición directa. Hoy es el último día que tienen los gobiernos municipales y el provincial para “inaugurar” obras o ejecutar actos de gobierno que se puedan asociar a la campaña. Por eso, los intendentes y el gobernador Alfredo Cornejo deberán separar su trabajo de la propaganda electoral y dejar a los candidatos “solos”.

Pero además, hoy comienza la habilitación para hacer campaña en medios electrónicos. Se trata de las propagandas en radio y televisión. Cada partido tiene espacios asignados por el Estado, pues no está liberado a que ellos contraten por su cuenta. Es el Estado provincial el que paga los espacios y la cantidad de segundos se reparte de dos maneras. La mitad, de manera igualitaria para todos. La otra mitad, de manera proporcional según los votos sacados en la última elección. “La campaña electoral de las elecciones primarias sólo podrá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de los comicios. La publicidad electoral audiovisual solo podrá realizarse desde los quince (15) días anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizarán cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario”, indica la ley. Hay polémica en los partidos porque no todos los medios electrónicos pasarán propaganda política.

La campaña en medios electrónicos se hace durante 15 días. Allí no entran las redes sociales e internet. Justamente los candidatos ya se publicitan desde hace semanas a través de esos medios, que escapan a la regulación.

La ley provincial que regula las PASO establece los mecanismos y las restricciones para la campaña electoral. Allí es donde se menciona que no se puede hacer ningún acto de gobierno que pueda relacionarse con algo proselitista hasta 15 días antes de los comicios. El precandidato del oficialismo Rodolfo Suarez, es el que más puede sentir ese cambio, pues es el candidato apoyado por el Gobernador y lo ha acompañado en todos los actos oficiales de gestión. Pero no es el único, pues su competidor Omar De Marchi es intendente de Luján y también tiene que evitar hacer “inauguraciones”, o su rival indirecto del PJ, Alejandor Bermejo, que también es intendente. Justamente los jefes comunales tienen la línea más delgada entre lo que hacen y lo que no deberían hacer. La mayoría va por la reelección y sus propias gestiones son la bandera de propaganda.

“Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de Gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales. Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales", determina la ley.