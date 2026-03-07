Arranca el tradicional Desayuno de la Coviar: comienza a llegar la dirigencia política
El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, como uno de los puntos fuertes de la agenda habitual de la semana de la Vendimia.
El evento es el que más presencia empresarial y política reúne y, en los discursos de los referentes, se plantean las directrices para la actividad y el apoyo o el rechazo a las políticas que se impulsan desde el gobierno local y nacional.