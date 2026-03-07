Presenta:
coviar
El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, con presencia política y empresarial.
Arranca el tradicional Desayuno de la Coviar: comienza a llegar la dirigencia política

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado en el Hotel Hyatt, como uno de los puntos fuertes de la agenda habitual de la semana de la Vendimia.

Rodolfo Vargas Arizu sostuvo que "el Estado no tiene que intervenir en el precio de la uva"

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió a la situación de la vitivinicultura y consideró que "es un año de transición para Mendoza". “Marcamos un stock de 6 meses y una cosecha menor. En anuncios no creo que haya algo novedoso”, expresó.

Hebe Casado habló sobre la postergación del Acto Central

La vicegobernadora Hebe Casado se refirió a los cambios en el cronograma y destacó que será "la primera gobernadora" en Vendimia debido a la ausencia de Alfredo Cornejo.

Se abrieron las puertas del Hyatt y comienza a llegar la dirigencia

De a poco, el espacio destinado para el Desayuno de la Coviar empieza a llenarse. En esta ocasión, la presencia política de relevancia será menor que en años anteriores, pero sí estará en el evento la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Se esperan los discursos del gobernador Alfredo Cornejo y del flamante presidente de la Coviar, Fabián Ruggeri.

coviar

