Aplican una multa de $5 millones a Ecogas por falta de información

Según consta en el Boletín Oficial, la Dirección de Defensa al Consumidor determinó una multa de 5 millones de pesos contra Distribuidora de Gas Cuyana S.A (Ecogas). La decisión está vinculada a la violación de normativas vigentes en torno a la información que debe constar en las facturas emitidas, donde se debe informar sobre la existencia o inexistencia de deudas o facturas impagas. El 17 de septiembre se había imputado a la empresa y finalmente hoy se dio a conocer la sanción económica que se le impuso.

Según consta en la resolución 179 firmada el 27 de septiembre por la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, la multa es "por no informar a los usuarios, si existen períodos adeudados pendientes de pago, con la fecha y los intereses si correspondiere". A eso agregan que "en caso de no existir deudas pendientes, también debe colocar la leyenda que exprese 'no existen deudas pendientes'".

Desde Ecogas intentaron desconocer la competencia de la Dirección de Defensa del Consumidor para sancionar al prestador de un servicio público nacional y afirmaron que es el Ente Regulador del Gas (Enargas) quien puede iniciar "un proceso sancionatorio".

Pero el descargo no fue atendido por Mónica Lucero quien resolvió sancionar a Ecogas entendiendo que "el proveedor infraccionado no cumple con su obligación de brindar una información cierta, clara y detallada al consumidor, conforme con lo establecido en el art. 30º bis de la Ley Nº 24.240".

"El artículo 47º de la Ley Nº 24.240 dispone Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”, agrega la la resolución de Defensa del Consumidor.

En base a ello, Lucero resolvió aplicar una multa con el monto más elevado e intimó a la presente a pagar en ATM en el transcurso de 10 días.

La resolución completa: