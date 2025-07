Antes del anuncio de Milei, tres gobernadores les meten presión al Gobierno: "Que termine con las retenciones"

Pullaro planteó la necesidad de estudiar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, y defendió el reclamo de los jóvenes vinculados al sector agropecuario. “Sentimos que desde el Gobierno Nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones, no queremos una rebaja ni un recorte temporal. Esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios. Cada vez hay más recortes, pero las provincias seguimos haciéndonos cargo”, enfatizó.

Por su parte, Llaryora consideró que la Región Centro cobra un nuevo impulso frente a un gobierno nacional que “se desentiende de muchas cuestiones”.

Mientras tanto, Frigerio subrayó “la historia y los valores que nos unen: el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Si el desarrollo del país se basara en estos principios, la Argentina sería distinta. En el apoyo al campo está el futuro del país, y eso es lo que queremos poner en valor como Región”.

Qué anuncio prevé el Gobierno

Javier Milei con el titular de la SRA, Nicolás Pino. Foto: Noticias Argentinas Javier Milei con el titular de la SRA, Nicolás Pino. Foto: Noticias Argentinas Noticias Argentinas

Milei prepara su discurso para este sábado y piensa anuncios para el campo, en medio de las presiones del sector agropecuario que reclama rebajas impositivas, en especial por el impacto de las retenciones.

De acuerdo con fuentes consultadas por MDZ, el mandatario define en estas horas con el ministro de Economía, Luis Caputo, medidas de alivio fiscal para algunos rubros del agro, teniendo como principal posibilidad la baja de retenciones para la exportación de carne vacuna. Sin embargo, la expectativa del campo radica en anuncios por la venta de granos.

Según información oficial, los granos aportan unos US$ 10.000 millones al año al fisco en retenciones, mientras que los novillos US$ 100 millones. Se trataría de una medida “a mano” del Gobierno que no rompería las metas fiscales.

En diálogo con MDZ, Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), dijo: “Tenemos un 6.75% de retenciones para la categoría de novillos, que es el producto más requerido por el mercado internacional”.

“Por eso nuestra aspiración es poder definir este tema y tratar por todos los medios de que estas retenciones se deroguen, teniendo en cuenta que el impacto que estas retenciones causan al Gobierno no supera los 110 millones de dólares anuales, que es un número insignificante, comparado con los 2.800, 2.900 millones de dólares que las exportaciones de carnes ingresaron al país el año pasado. Siempre los privados esperamos anuncios, vamos a ver qué pasa”, concluyó.

Tras reunirse hoy con la Mesa de Enlace, Caputo ratificó que habrá anuncios, pero evitó detalles: "No adelanté medidas porque eso lo va a anunciar el presidente. Ellos sí agradecieron que los escucháramos siempre".