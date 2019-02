Analizan cobrar por hacer gimnasia en el Parque San Martín

El primer paso lo dio el Gobierno este martes mediante una publicación en el Boletín Oficial que actualizó con importantes incrementos los montos que deben abonar los clubes radicados en el Parque General San Martín por el uso del espacio público. Ahora quienes están en la mira son aquellos gimnasios "a cielo abierto" que hacen uso intensivo de distintos sectores del parque sin ningún tipo de normas que los regulen.

Todavía se desconoce cómo habrá de aplicarse la nueva medida, ni a cuánto podrían ascender los montos a pagar o a quienes alcanzaría con exactitud. Pero lo que sí se sabe es que la decisión está tomada, y que lo primero que hará el director de Parques y Paseos Públicos, Ricardo Mariotti, una vez que retome sus actividades este lunes, será poner la firma sobre la resolución que marcará un antes y un después en la historia de este tipo de empresas, hasta ahora virtualmente exentas de todo control legal.

La intención es aplicar sobre aquellos gimnasios de entrenamiento funcional y afines que utilizan de manera frecuente y sostenida los espacios públicos del Parque General San Martín una norma similar a la aplicada mediante el decreto 2240, firmado en diciembre, que obligará a instituciones como el Golf Club Andino, el Club Mendoza de Regatas, el Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima, el Club Hípico Mendoza, el Andino Tenis Club y el Mendoza Tenis Club a pagar montos de entre 197 mil y 296 mil pesos cada uno.

"Es algo en lo que estuvimos trabajando y que ahora vamos a comenzar regular", indicó Mariotti a MDZ , en referencia a la resolución que, de cumplirse los plazos anunciados, se firmará la semana próxima.

Del lado de los emprendedores, por el momento no parece haber quejas al respecto. Bernardo Lombardozzi es Licenciado en Educación Física y uno de los fundadores de Nómade, un gimnasio que ofrece clases de Entrenamiento Funcional y Running y se apuesta cada lunes, miércoles y viernes sobre el predio ubicado entre las avenidas Bolougne Sur Mer y De las Tipas y el boulevard Cmte. Giacchino (continuación Martín Zapata). "No me parece mal", responde tras ser consultado sobre la posible aplicación de esta medida, aunque agrega que "es algo muy difícil de regular".

"Los mismos del Club de 'La Lepra' utilizan los predios. Los chicos del Club de Verano de Regatas también", explica Lombardozzi. "Los menciono como ejemplos, no para puntualizar. Lo que quiero decir es que son muchos los que usan todos los espacios del parque y no sé cómo podría cobrarse algún impuesto o tasa sobre eso".

Según Lombardozzi, la única solución sería poner un único ingreso al parque y así controlar la entrada de entrenadores personales y profesores de Educación Física, algo que, dice, no cree que vaya a ocurrir.

"Estoy de acuerdo con que juguemos con las mismas reglas que el resto de los gimnasios y clubes. Nosotros, de hecho, tenemos muy pocas obligaciones si nos comparamos con un gimnasio tradicional", dice el fundador de Nómade y ejemplifica: "Tenemos seguros por si alguno de los socios se accidenta durante algún ejercicio, pero los tenemos porque nosotros decidimos contratarlos, para aquellas actividades que nos parecen pertinentes".