Amenazaron en la calle al escritor Marcelo Birmajer: "No vas a poder caminar tranquilo nunca más"

"No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más". Con esas palabras, un hombre de unos 30 años amenazó ayer por la tarde al escritor Marcelo Birmajer, según lo que contó el periodista Martín Kanenguiser en Twitter.

Esta tarde, en Sarmiento y Riobamba, el escritor Marcelo Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: “¿Vos sos Birmajer?...¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más”. — martín kanenguiser (@mkanen) 25 de septiembre de 2019

Horas después de ocurrido, el escritor le contó al canal TN que todo ocurrió en las calles Sarmiento y Riobamba de CABA. "Me preocupa que, si ganan los Fernández esto se convierta en una política de Estado, que pongan gente organizada a gritarnos y no dejarnos transitar por la calle", consideró. Además dijo que la amenaza fue una muestra de "autoritarismo kirchnerista".

"[El hombre] se quedó parado en el lugar, no me impedía seguir caminando, pero no lo dijo al pasar. Se quedó esperando que yo hiciera algo más. Yo no hablé, seguí caminando. No apuré el paso pero no respondí nada", contó sobre el episodio.

Sobre su agresor, contó que se trataba de "un fascista más joven y más alto" que él. "Yo jamás le voy a gritar a nadie, piense lo que piense y haga lo que haga", cerró.