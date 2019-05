Transcurría el minuto 14 y llegaba el mensaje medular del discurso de Alfredo Cornejo:

"No vaya a ser cosa que ustedes estén distraídos y con la producción y el trabajo de ustedes vengan otros gobiernos que financien a los vagos, a los que viven del Estado y no viven de producir. Por eso en toda esta época electoral díganle a los dirigentes que rindan cuentas, que digan qué van a hacer con la plata de ustedes. Pídanle que sean precisos en sus propuestas y no generalidades".

La ovación al gobernador de los 2 mil productores y empresarios vitivinícolas presentes se extendió por casi dos minutos. Ocurrió este mediodía en la bodega Toro, y allí el gobernador tendió un puente con dirigentes de ese sector, entre ellos Carlos Ianizzotto (Coninagro) y Eduardo Sancho (Acovi), que en los últimos tiempos se han puesto más firmes en el reclamo de políticas más productivas. El discurso de Cornejo apuntó a defender su gestión y no dejarse seducir con los discursos populistas de campaña.

"Mi gobierno a la par de que ha bajado impuestos ha hecho más eficiente el gasto del Estado y ha sostenido la salud, la educación y la seguridad. También ha bajado impuestos", señaló el mandatario provincial. "Y el próximo gobierno deberá seguir bajando impuestos y explicándole a cada uno de los mendocinos cada una de sus propuestas y cómo las va a financiar", agregó.

"Que no le cuenten la historia del chancho gordo que pesa poco. Si se bajan los impuestos hay que ser más eficientes con los gastos del Estado. Hay que ser cuidadosos en las paritarias de los empleados públicos, hay que ser cuidadosos en la compra de medicamentos y combustibles de los móviles. Hay que ser scuidadosos en cada una de las compras del Estado para seguir bajando impuestos. Ese malgasto de los políticos los paga la producción, la producción vitivinícola, el comercio y la industria".

