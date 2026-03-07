Alfredo Cornejo pidió "cambios tributarios y un mercado del crédito que funcione"

Live Blog Post

Matías Stevanato se reunirá con Rus por la inseguridad en Maipú

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, participó de la mesa de MDZ Radio y habló sobre sus aspiraciones a la Gobernación, la situación de la provincia y el país.

En ese sentido, valoró a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. “La respeto mucho, es una gran intendenta. Sería una gran candidata”, dijo.

“Yo estoy atravesando un proceso en Maipú después del domingo de elecciones. La decisión que tomé es duplicar los esfuerzos. Le puedo devolver ese voto de confianza trabajando mucho”, señaló.

Stevanato sostuvo que se imagina “un gran frente integrado por dirigentes de muchos partidos políticos”.

Matías Stevanato En Mdz Radio En Vivo En El Carrusel

“También hablo de representantes del sector empresario y académico. Si empezamos a tirar nombres empiezan las operaciones cruzadas”, resaltó.

“Hay referentes que están motivados y quieren empezar a trabajar. Estoy convencido que todos tienen que aportar un pequeño granito de arena”, consideró el jefe comunal.

Por su parte, indicó cuál es su plan. “Me gustaría estar donde pueda aportar para que Mendoza crezca. Dejo de lado mis ambiciones y lo que quiero hacer es formar parte de un proyecto que integre a todos”, indicó.

“Los comerciantes de Maipú están sufriendo mucho la inseguridad y me voy a reunir con la ministra de Seguridad. Nadie tiene la solución, tenemos que aportar todos un poquito y los mendocinos me lo van a agradecer”, anunció Stevanato.