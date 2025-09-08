Alfredo Cornejo tras las elecciones: "No ha desaparecido el kirchnerismo en Argentina"

El gobernador Alfredo Cornejo analizó este lunes el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo ganó por más de 13 puntos sobre la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro, y mencionó que "no está cerrada la etapa del kirchnerismo" en la Argentina.

Si bien no relativizó el resultado, sostuvo que generalmente están ganando los oficialismos, y que la gran diferencia en Buenos Aires entre el peronismo y La Libertad Avanza se dio "donde viven los sectores más pobres, más vinculados a la industria protegida por el Estado, más vinculado a toda la ayuda social de los municipios, al traslado de las personas para ir a votar y a los bolsones de comida previo a las elecciones".

El "error" en la estrategia de las elecciones y qué pasa con el kirchnerismo Para el mandatario provincial, en esta elección La Libertad Avanza "cometió un error en su estrategia, porque le fue bien confrontando en CABA, pero le fue mal al nacionalizar la elección en Buenos Aires".

Pero también marcó que el kirchnerismo "hizo una mejor elección de la que se esperaba en algunos lugares que no son habitualmente kirchneristas, y eso llama a una reflexión de que el kirchnerismo es una alternativa de poder nacional, y que no ha desaparecido, como nos lo quisieron hacer querer muchos libertarios de la provincia de Mendoza".

