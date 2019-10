Alberto y Del Caño, los que más invirtieron en Facebook

En la última semana invirtieron unos $2.150.000 en anuncios los principales candidatos políticos como parte de su campaña electoral. Este y otros datos se desprenden del Informe de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, difundido esta tarde por la popular red social.

Los primeros 10 lugares de la lista general, que computa el gasto por anunciante, independientemente del cargo al que aspiran, incluye a Horacio Rodríguez Larreta, quien casi triplica a la del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández ($786.773) y un poco más todavía respecto de la del candidato presidencial del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, ($635.452), Matías Lammens ($346.682), Roberto Lavagna ($340.674), Martín Lousteau ($318.929), Diego Santilli ($315.883), Myriam Bregman ($299.630), Axel Kicillof ($264.121) y María Eugenia Vidal ($252.377).

Detrás de las campañas de Alberto Fernández, Nicolás Del Caño y Roberto Lavagna, entre los aspirantes a la Presidencia, se ubican las de José Luis Gómez Centurión (que promociona a NOS Argentina en lugar del candidato) con $167.726, y José Luis Espert, con $117.895.

Macri y la viralización "orgánica"

El hecho de que el presidente Mauricio Macri no pague publicidad en Facebook tendría una explicación: "Lo que pasa es que Macri tiene una viralización orgánica mucho más fuerte que la de un candidato como Alberto Fernández, producto de ocho años de acumular seguidores", analizó en diálogo con Télam un consultor electoral experto en redes sociales, vinculado al peronismo, que prefirió mantener el anonimato.

La "viralización orgánica" es lo que le permite a Macri, que busca su reeleción, llegar con su mensaje a más usuarios de Facebook sin necesidad de invertir en publicidad, gracias a que el Presidente tiene 4,5 millones de seguidores, mientras que Fernández solo tiene 213 mil.

Una vocera de la campaña de Juntos por el Cambio avaló la misma explicación, aunque aclaró que "eso no incluye lo que se gastó en las PASO, en las que sí se gastó dinero". No obstante sostuvo que el informe "parece que no está procesando todos los gastos, porque sí bien se apuntó a un alcance más orgánico, sí se hicieron gastos que no figuran".

El Informe de Facebook, el primero de este tipo desde que en junio anunció que obligaría a candidatos y partidos a transparentar los gastos de campaña, revela que la Ciudad de Buenos Aires es por mucho el distrito en el que más dinero en publicidad se invirtió durante la última semana, con un total de $4,21 millones.

Le siguen la provincia de Buenos Aires, con un gasto de $2,9 millones; Córdoba ($505 mil), Chaco ($385 mil), San Juan ($272 mil), Salta ($266 mil), Santa Fe ($202 mil), San Luis ($200 mil), Río Negro ($149 mil) y Mendoza ($140 mil).

Para aumentar la transparencia

Facebook había anunciado en junio pasado que los partidos políticos o los candidatos que pagaran anuncios en la red social (y en Instagram) deberían registrarse y brindar una serie de datos que la empresa pondría a disposición de los usuarios argentinos, en un intento de "aumentar la transparencia" de la plataforma en el proceso electoral.

Así, todos posteos políticos pagos, electorales o de "asuntos de índole social" relevantes, ya están identificados con la etiqueta "pagado por", que permite acceder además del monto invertido y a detalles demográficos de la audiencia alcanzada.