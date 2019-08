Alberto Fernández: "Si Macri me necesita, yo hablo mañana con él"

Tras la victoria del Frente de Todos en las PASO 2019 con más del 47% de los votos, su candidato fue entrevistado por los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum. “Ayer la gente dio un veredicto muy claro. Dos terceras partes de la Argentina rechazaron al gobierno”, comenzó diciendo Alberto Fernández.

“A mi Macri no me llamó. Por ahí tiene un teléfono que no es el mío. Me escribió Frigerio, que me felicitó y le agradecí, y hablé también con Emilio Monzó. Son los únicos dos con los que hablé”, dijo acto seguido, cuando le consultaron si había hablado con Macri.

Cuando se le preguntó por cuál sería su decisión en el caso de que Mauricio Macri lo llamara para establecer una estrategia conjunta desde estos días hasta diciembre, el ganador de las Paso 2019 aseguró: “Yo obviamente quiero que los argentinos dejen de sufrir. Este gobierno solo los hace sufrir. Si pudiera hacer algo para que no tengan más padecimientos los argentinos lo haría, pero… ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy nada. Ni siquiera soy un presidente electo. Soy solo un candidato. Mi lapicera no firma decretos ni resoluciones. Yo no manejo la botonera del Estado. ¿Cómo lo puedo ayudar a Macri?”.

Ante la reflexión de Ernesto Tenembaum sobre la necesidad de que se construyan canales de diálogo, la respuesta de Fernández fue clara: “El canal de diálogo está absolutamente abierto. Yo creo que la Argentina tiene que terminar con los compartimentos estancos en donde uno no habla con otro. Si Macri me necesita, yo hablo mañana con Él. Pero lo que yo no quiero es mentirle a la gente, como Él hace. Yo no puedo resolver nada: lo va a resolver Macri. ¿Ahora que quiere Macri?”.

“Macri dice que quiere seguir haciendo lo mismo. Está orgulloso de lo que hizo, yo no lo puedo creer. Cuatro millones y medio de pobres creó, y está orgulloso. Dice que en el mundo están asustados por nosotros”, expresó el candidato, respondiendo así al presidente en cuanto a la frase que tuvo durante su conferencia de prensa, en la que afirmó que los mercados se derrumbaron este lunes por la victoria del kirchnerismo.

"Yo no voy a declarar la cesación de pagos, obvio que voy a pagar. Yo no quiero caer en default de ningún modo. Es muy costoso salir del default. Macri nos dejó en default. Si no tuviéramos el auxilio del FMI estaríamos (en esa situación). El uso que hizo Macri de los recursos del Fondo fue patético", siguió. "Macri es el que crea la inestabilidad con su prédica. Está dando un mensaje para espantar a los que necesita que lo acompañen".

En otro de los momentos de la entrevista, Fernández chicaneó al gobierno preguntándose sobre las inversiones conseguidas para el país. “¿Qué inversión trajo Macri? Se fueron todos los meses –de viaje- y no consiguió ni un inversor potente. Solo consiguió capitales golondrinas que vienen, hacen la bicicleta financiera y se van”.

“Yo si fuera el presidente, lo escucharía al presidente electo, y haría algo de lo que el presidente electo dice, porque por algo el presidente electo fue elegido”, dijo Fernández en otro momento de la entrevista, y María O’Donell debió recordarle que en realidad no era presidente electo, sino candidato. “Hay que cambiar el modelo económico. Este modelo económico no resiste más. Este modelo económico no tiene dólares para pagar porque no exportan en la Argentina. El campo tiene una súper cosecha que no terminan de liquidar porque están esperando que el dólar se sincere".

Luego de enviar señales de cercanía con Lavagna –“Lavagna y yo pensamos parecido. ¿Quién no querría a Lavagna en su equipo?”- y de elogiarlo, Alberto también contó que tiene charlas con Florencio Randazzo, y aseguró: “Yo no soy Venezuela para el mundo: nunca lo fui. A Macri se le ocurrió repetir esa cantinela y se pegó un tiro en los pies. El presidente solo piensa en la campaña, solo piensa en polarizar, solo piensa en polarizar la grieta, porque no se le ocurre otro camino”.

“Con Cristina hablamos durante todo el fin de semana, y hoy nos vimos y almorzamos con Axel. Repasamos un poco todo. Tomamos esto con mucha responsabilidad y agradecemos la confianza de la gente. No veo que esto sea irrevocable: yo no voy a ser soberbio, y la verdad es que la campaña empieza ahora”, comentó Fernández casi al final de la nota.