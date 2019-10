Alberto Fernández: "Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cierran en Mar del Plata su campaña con vistas a las elecciones generales del próximo domingo. El candidato presidencial dijo hoy que en el peronismo "sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie".

El cierre de campaña comenzó a las 18 en un escenario montado en la tradicional rambla de la ciudad balnearia, donde ambos candidatos comparten el escenario con el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, que aspira a la intendencia de General Pueyrredón.

Kicillof afirmó que "el problema no es 'sí se puede' o 'no se puede' como vocifera el presidente. El problema es que no se debe desde un Gobierno meterle la mano en el bolsillo a los jubilados".

"No se debe desde un Gobierno sacarle la comida a los que más problemas tienen. No se debe gobernar con mentiras", dijo en el acto de cierre de campaña.

El Frente de Todos buscará replicar el domingo la victoria conseguida en las PASO del 11 de agosto, elección en la que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo una victoria con 15 puntos de ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, que postula al presidente Mauricio Macri para la reelección, acompañado por el senador Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente de la Nación.

Alberto Fernández, volverá a mostrarse con la actual senadora nacional luego de compartir con ella un acto de celebración del "Día de la Lealtad" peronista, el 17 de octubre pasado en Santa Rosa de La Pampa, acompañados por gobernadores y otros dirigentes de esa fuerza política.

El candidato presidencial del Frente de Todos encabezó este miércoles un acto con gobernadores peronistas en Resistencia mientras que su compañera de fórmula asistió al cierre de la campaña de Kicillof en La Plata.