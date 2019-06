Alberto Fernández prometió respetar la justicia

El precandidato a presidente por el Frente para Todos, Alberto Fernández, afirmó hoy que no va a "borrar con el codo" lo que enseñó durante 35 años como profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al salir al cruce de las críticas que recibió por haber afirmado que había que revisar sentencias que se dictaron en los últimos años.

"Ahí están discutiendo estos energúmenos si voy a cerrar la Justicia, si la voy a hacerla dependiente del Poder Ejecutivo. ¡Que estupideces!: hace 35 años enseño Derecho en la UBA y piensan que voy a borrar con el codo lo que enseñé en 35 años", dijo.

La frase la pronunció ante un grupo de intelectuales, que lo invitaron a discutir la "Agenda Argentina" en la sede de la Universidad Metropolitana.

La aclaración sale al cruce, además, de los dichos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, quienes se sumaron a la postura del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y reclamaron que los políticos respeten "las decisiones judiciales, aunque no las compartan", luego de reafirmar que "la independencia de los jueces es una política de Estado".

Fernández había afirmado el 20 de mayo: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica". También el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se había pronunciado por "hacer una revisión" de las causas de los detenidos por corrupción, entre ellos ex funcionarios del gobierno kirchnerista, a los que consideró "presos políticos".

Hoy Fernández advirtió que se ha puesto el foco en este tema porque "no quieren que discutamos que cada uno de dos chicos es pobre. Quieren que terminen convencidos esos chicos que no tienen otro destino" y agregó: "No tienen cara, no tiene vergüenza y como yo tengo vergüenza, no voy a vivir en un país donde uno de cada dos chicos es pobre".

Fernández hizo un llamado a los intelectuales para que lo acompañen y además al electorado del presidente Mauricio Macri, al decir: "Yo se que muchos que votaron a Macri están decepcionados y es más: creo en la honestidad intelectual de esos votantes; por favor no se equivoquen dos veces. Como a la Argentina le ha costado mucho y a ellos también, los necesitamos".

E insistió: "Hay que tender la mano a esos argentinos y decirles acompáñenos: ustedes también hacen falta y vamos a terminar con las falsas disputas".

A los intelectuales les dijo también que no cree en la obediencia de seguir la fórmula que integra con la ex presidenta Kirchner, sino que "acompañen a la construcción de otra Argentina muy distinta a la que hoy tenemos. Si me toca ser el timonel del barco que lleve al cambio a la Argentina, bienvenido sea. Pero quisiera hacerlo con todos".

Por otra parte se refirió al programa Fútbol para Todos, vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner: “Hoy a la mañana me preguntaron sobre la vuelta de Fútbol para Todos. La verdad que me apena mucho de que, a quien no le alcanza el sueldo, tampoco pueda disfrutar de ver el fútbol los domingos, y me voy a ocupar, pero en la escala tenemos mil problemas antes que ese porque tenemos uno de cada dos niños pobres”.

“Vamos a terminar con la pobreza de verdad porque tenemos un mandato moral, ya que nadie que se llame peronista puede vivir tranquilo si en Argentina hay un pobre”, aseguró.

El grupo de intelectuales que convocó a Fernández está integrado por representantes de los distintos sectores de la denominada Agenda Argentina: Grupo Callao, Espacio Atahualpa, Grupo Fragata, Centro de Formación y Pensamiento Génera, Usina de Pensamiento Nacional y Popular, Frente Federal Ciencia y Universidad y El Sur no Espera, entre otros.