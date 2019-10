Alberto Fernández prometió "cuidar los depósitos en dólares" si gana el domingo

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló hoy de la posible reacción de los mercados luego de las elecciones del domingo, al tiempo que adelantó que, si gana el peronismo, va a "cuidar los ahorros y los depósitos en dólares de los argentinos".

“Si se repiten los resultados espero que el lunes los mercados estén tranquilos porque con nosotros están seguros, y los argentinos no tienen que estar nerviosos porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares", dijo el candidato en diálogo con radio Futurock.

El candidato también habló de la renegociación de la deuda externa, y renovó las críticas al FMI: "El Fondo es responsable junto a Macri de lo que está pasando en el país. Hay que recordárselo siempre". “El FMI pagó con los 57 mil millones de dólares la campaña más cara de la historia, porque hicieron todo lo posible para que (Mauricio) Macri siga siendo presidente”, agregó.

Fernández también respondió a las críticas que recibió de Macri en el debate por su participación en el gobierno kirchnerista. "No me gustan que me corran con la corrupción, estuve en la función y nunca un juez me llamó a dar explicaciones de nada de lo que hice; Macri, en cambio, va a tener que dar explicaciones en más de 100 causas", afirmó.