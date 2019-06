Alberto Fernández, internado en un sanatorio

Alberto Fernández, el precandidato presidencial por el kirchnerismo, se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi. Según confirmó el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, se realizó chequeos antes de comenzar la campaña, y quedará en observación durante 48 horas.

Diversos medios porteños habían reportado que presentaba "culebrilla", algo que nunca fue confirmado. En cambio, el propio candidato remarcó que se quedará durante dos días en el sanatorio para que le realicen análisis.

"Cuando vine acá el médico me propuso hacer más estudios ya que iba a largar una campaña. Quise hablar para sacar cualquier locura de la cabeza de alguien. Está todo bien. No hay ningún tema que sea preocupante. Voy a estar 48 horas internado. Preferí hablar para no generar ningún tipo de especulación", dijo Fernández al canal C5N.

El exjefe de Gabinete tenía previsto encabezar el martes una actividad política en Escobar como parte de la campaña, sin embargo tuvo que ser suspendida.