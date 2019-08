Alberto Fernández arrasó con el 75% en las cárceles

El kirchnerista Frente de Todos arrasó con los votos en las cárceles del país al obtener el 74,7 %de los sufragios según lo arrojó el escrutinio definitivo.

El oficialista frente Juntos por el Cambio, con la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, recibió solo el 7,65 % de los sufragios mientras que el el Movimiento al Socialismo (MAS) quedó en tercer lugar con el 5,5 %.

La Cámara Nacional Electoral concluyó esta mañana el escrutinio definitivo de la votación de PASO que se hizo en 301 cárceles de todo el país, donde no hay datos provisorios, informaron a Infobae fuentes judiciales. De las 57.672 personas privadas de la libertad que estaban habilitadas para votar lo hicieron 13.826, el 24 por ciento del padrón ya sea porque no tenían el DNI para hacerlo o porque prefirieron no hacerlo pese a ser obligatorio.

El Frente de Todos sacó 10.329 votos y Juntos por el Cambio 1.058. La diferencia fue de 67 puntos.

En las cárceles se vota con boleta única y solo pueden hacerlo los detenidos que no tienen condena firme, ya que a quienes la tienen el Código Nacional Electoral y el Código Penal los excluye del sufragio, a pesar de que esa prohibición fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral. Quienes pueden votar están dentro del "Registro de Electores Privados de Libertad" y en las prisiones solo se vota para las categorías nacionales, excepto en la ciudad de Buenos Aires, donde los presos detenidos y con domicilio en ese distrito pueden hacerlo también para los tramos locales de la boleta.