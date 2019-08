Si para la campaña electoral previa a las PASO se construyó una tensión entre el “pasado kirchnerista y el presente macrista” con el miedo como eje, tras esas elecciones se refinó la expectativa. El resultado pone al borde de ganar en primera vuelta a Ablerto Fernández. El candidato del Frente de Todos lo sabe y por eso reconstruyó su discurso dando señales que, si no fuera porque aún están enmarcadas en una campaña electoral, serían positivas. Moderado, conciliador, respaldándose en los gobernadores y fuera de dogmas ideológicos. Claro, el contraste es la memoria emotiva del final del tercer mandato del kirchnerismo, la sed de venganza y el “volveremos” por todo que juraron algunos fanáticos.

Como nada es nuevo, hay una dicotomía que se puede plantear con los antecedentes y es entre la ilusión que generó el inicio del mandato de Néstor Kirchner en 2003, con un gabinete plural, gestos de apertura, control de la economía y otros datos que cambiaron el humor político y social tras la crisis; y el temor al 2015, con un cristinismo potenciado, enemigos políticos, escraches a quienes pensaban distinto, una economía cerrada y con cepo y una endogamia política perversa.

Gestos

En plena campaña cualquier discurso puede ser un canto de sirena. Alberto habla con un margen distinto. Tiene sobre la espalda los votos de las PASO. Ahora busca convencer y quitar prejuicios a los grupos de poder; al “círculo rojo”, por usar un término macrista que probablemente sea ya demodé. El extremo de esa premisa fue su ingreso al seminario de Clarín y el saludo amistoso hacia Héctor Magneto, que se convirtió en uno de los gestos más importantes tras las PASO (no porque le sume o reste votos, sino por lo que significa hacia adentro y afuera).

En Mendoza ocurrió lo mismo. Fernández habló a un grupo de empresarios que fueron al Hotel Intercontinental con la idea de romper prejuicios. Tratando de borrar la imagen de los aprietes de Moreno, de las bravuconadas del kirchnerismo furioso y de la economía dogmática de esos años y obviando las sospechas de corrupción de De Vido. Empresarios de peso nacional como José Cartellone, otros vinculados al radicalismo como Emilio Magnagui y Julio Camnsen, representantes sectoriales como Alberto Carletti, Julio Totero y Domingo Franchetti, ex funcionarios peronistas y ahora lobistas como Ángel Cirasino, personalidades sociales vinculadas al mundo de los negocios como Federico Méndez, estuvieron en el Intercontinental escuchando a Alberto. De los 40 empresarios invitados, solo faltó uno; aseguran.

Fuera de su bajada de línea particular, Alberto Fernández intentó hacer de celestino con Anabel Fernández Sagasti. Uno de los objetivos políticos que le quedan al candidato a presidente del Frente de Todos es tener un buen resultado en las elecciones locales de Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso está confirmado que antes del 29 de septiembre volverá a la provincia para acompañar a la candidata del PJ surgida en La Cámpora.

Si de gestos se trata, en el entorno de Fernández explican cómo hará para avanzar en ese modelo 2003 rectificado. Y hasta ratifican que personas como Ginés González García, Martín Redrado y hasta Roberto Lavagna podrían ser parte de un eventual equipo de gobierno, sumando incluso otros extrapartidarios. Y el blindaje político lo darán, aseguran, los gobernadores del PJ. Claro, detrás hay un gran armador a quien le buscan reconstruir su imagen: Máximo Kirchner. “Es el que pensó el armado plural, contra lo que creen todos”, explican. Tan refinada es la construcción, que buscan disociar a los “ex jóvenes” con La Cámpora, que se ha convertido en una marca olvidada. “Han madurado”, dicen con cierta ironía. Esa agrupación ha tenido una ruptura interna entre los que impulsan una apertura política y los que se mantienen cerrados y dogmáticos. ¿Y Cristina? La ex presidenta fue quien ejecutó la maniobra política “eligiendo” al candidato que incluso fue pensada antes. En 2017 Cristina se alejó del PJ y aunque perdió, consiguió un mayor control interno del sector; sin que nadie pudiera construir a su sombra. De paso, se garantizó otra herramienta política fundamental: la caja. El diálogo con Massa nunca se cortó y la reconciliación con Alberto fue clave. En lo que queda de la campaña la ex presidenta seguirá en modo "mute", aunque el diálogo entre la fórmula del PJ es fluido, constante. Sin embargo buscan instalar que las decisiones se toman no en el Instituto Patria, sino en las oficinas de calle México, donde Alberto comenzó la campaña con algunos allegados y ahora debe "espantar" a los oportunistas.

El Frente de Todos busca armarse como el nuevo poder, aunque con muchos viejos conocidos. Pero todo es teoría: la realidad económica y social marcará el ritmo real del futuro gobierno (sea de Fernández o de Macri).