Ahora fue Stevanato quien habló por Bermejo: "Está muy contento"

El candidato a intendente de Maipú por el peronismo, Matías Stevanato, dijo que el domingo vivió en su departamento "una victoria linda" que representa "una renovación". "Apuesto a consolidar todo lo que se ha hecho y a cambiar lo que haya que cambiar. Hay un equipo de jóvenes que quiere protagonizar, pero también cuidar a los que tienen experiencia", definió.

Valoró -como lo hiciera el domingo Guillermo Carmona- que "un peronismo que viene desde donde viene, se ha puesto en modo competitivo".

"Como peronista -subrayó- entendemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo me puse en contacto con Unidad Ciudadana y vamos a trabajar juntos". Sin embargo, reconoció que "no he hablado con Miguel Serralta", su contrincante interno.

Sobre el silencio de Alejandro Bermejo, dijo que "no es que no quiera hablar, sino que está trabajando, solo han pasado 48 horas". "Yo entiendo las críticas, pero no se entiende el concepto: el contexto del abrazo entre De Marchi y Suarez fue muy raro. El ministro de Gobierno tendría que explicar por qué se tardaron tanto en dar los resultados".

Stevanato sostuvo que "el gran tema es la demora en la carga de datos" en el escrutinio. "Lo que pasó es muy raro", continuó el actual jefe de Gabinete de Maipú.

Sobre la conducción de la comuna, se definió como "un miembro del equipo de Alejandro, a pesar que en 2015 competimos. Formamos parte de un mismo equipo y él va a seguir siendo un conductor del peronismo a nivel provincial".

En torno a la conformación de las listas definitivas del peronismo en la provincia, Stevanato aseguró que "Alejandro está hablando con Anabel".

"El -dijo- está muy contento con la campaña, porque ha conocido la provincia de punta a punta. Fue el primero que se animó a apostar a la renovación y acompaña ese proceso. Cuando tengan la posibilidad de hablar con él verán el proceso que se viene en el peronismo para volver a darles esperanza a los mendocinos".

Indicó sobre la situación provincial y política que "la gente la está pasando muy mal y no le interesa lo que está pasando en las internas de los partidos". "Yo apuesto al diálogo y he sido siempre muy amplio; en mis listas han ido pastores evangélicos e integrantes del Partido del Trabajo y del Pueblo. Algunos me dicen que estoy medio loco porque siempre acepto las críticas constructivas"