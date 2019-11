Agustín Rossi: "Estaré donde tenga que estar"

El presidente de la bancada Justicialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi (FPV), dijo hoy que si es convocado para integrar el gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, estará "donde tenga que estar", ya que siempre pensó su participación política "como un proyecto colectivo".

"Lo cierto es que hace tiempo que vengo asesorando al presidente electo y he estado reunido con Alberto y le he acercado mi mirada sobre la política de Defensa", indicó el ex funcionario a radio AM 750.

Por lo que analizó como algo "lógico y razonable" que vuelva a ser designado en ese cargo ya que fue "el ministro de Defensa del último gobierno, y tengo una relación de hace 20 años (con Fernández), pero estaré donde tenga que estar en esta coyuntura".

"Estaré contento si me convocan, pero será decisión del próximo presidente. Yo siempre me he concebido como parte de un proyecto colectivo, y obviamente, estoy orgulloso de que se me reconozca por mi labor en Defensa y en la Cámara de Diputados", manifestó.

Además, fue consultado por el hundimiento del ARA San Juan al haberse cumplido dos años del evento que costó la vida de sus 44 tripulantes.

"Es necesario poder conocer lo más aproximado a la verdad que se pueda, así que los familiares tienen mi total colaboración", indicó.

Mientras que, en el plano latinoamericano, diferenció la situación de Chile "donde hay enojo como consecuencia de políticas neoliberales durante décadas", del "golpe de Estado en Bolivia", sobre lo cual valoró el repudio dictado en el Congreso, donde afirmó que "pese a las abstenciones de los diputados del oficialismo, nadie negó que se trató de un golpe de Estado".