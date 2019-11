La justicia absolvió a Matías Roby, el ex ministro de Salud durante la gestión de Francisco Pérez. El médico había sido denunciado por el gremio AMPROS, en medio de las tensiones que se habían generado cuando era ministro. El tribunal determinó la "absolución lisa y llana".

La causa se inició por supuestas inasistencias de Roby a su lugar de trabajo en el Estado. El gremio pidió en 2014 que sea investigado por fraude a la administración. El ex Ministro ya había sido exculpado por el mismo tema en el ámbito administrativo. Pero la causa judicial fue elevada a juicio y 5 años después se conoció la sentencia.

En el debate todo tambaleó: el fiscal Sebastián Capizzi fue quien pidió la absolución por falta de pruebas. Roby había presentado elementos que demostraban, según explicó el propio fiscal, que atendía en su propio consultorio personas derivadas del Estado, entre otras cosas.

El trasfondo político

Cuando asumió como ministro, Roby tuvo un fuerte enfrentamiento con el gremio de los médicos porque denunció a "la corporación" que, según él, no trabajaban lo suficiente. Esa embestida no vino acompañada de respaldo político.

Tras escuchar la sentencia, Roby no cambió el parecer. "Sigo diciendo lo mismo. Son médicos vagos que son una carga para el Estado y cobran sin trabajar. En vez de estar en los hospitales, están armando este circo de una causa que no tiene sentido. Del Pópolo quiso usar los tribunales para hacer política gremial", acusó el ex ministro, quien cuestionó incluso la falta de respaldo político que tuvo. "Yo fui parte de un gobierno populista que no gobernaba para la gente sino para algunos. El poder no lo tenía el Gobernador, sino otros grupos. Estuve 410 días en el Gobierno y me echaron por ser políticamente incorrecto", aseguró.