Yasky: "Estaremos en la calle hasta que cambie la política económica"

El secretario General CTA, Hugo Yasky, fue uno de los oradores en Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central de la jornada de protesta contra el gobierno de Mauricio Macri.

Encabezados por las dos CTA, el frente que lidera Hugo Moyano y organizaciones de izquierda, confluyeron allí las distintas expresiones de los movimientos sociales y políticos que cuestionan la política económica de Cambiemos.

En una suerte de "previa" de lo que será el paro general de mañana (el 4º convocado por las centrales obreras), Yasky tuvo duras expresiones contra Mauricio Macri: "El presidente de la Nación ahora está en Washington. Debe tener las rodillas entumecidas. Mucho tiempo de rodillas es trabajo insalubre".

Yasky destacó que el sector gremial está "más unido que nunca. El gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica".

"Nos merecemos aplaudir de pie este día de lucha y el paro que mañana va a mostrarle al mundo la foto de un país que dice no. Quería una señal la señora Lagarde, quería una señal el FMI: la señal es esta, un país parando. No al FMI, no al presupuesto del FMI", arengó el líder sindical.