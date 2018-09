Vidal pidió a los dirigentes opositores no echar nafta al fuego

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que "la mayor parte de los referentes políticos entiende que no es momento de echar nafta al fuego, sino poner el cuerpo y tratar de acordar".

Durante una entrevista con el programa "Intratables" dijo que "la gente no quiere peleas quiere que se resuelvan los problemas". La mandataria provincial lamentó que en este tiempo haya habido "declaraciones de sectores muy minoritarios que siempre quedan muy expuestos".

"No creo que sea un sentimiento que acompañe la mayoría de los dirigentes. No es ese el espíritu del bonarense. Los argentinos aprendimos", aseguró.

Al referirse a los piquetes que se realizan ayer en Capital Federal, señaló que “la protesta es democrática, legítima, a medida de que sea en paz. Lo que no está bien es impedir que la gente circule. Y en Argentina no hemos madurado para hacer ambas cosas. No afecta a los políticos... No hace falta llegar a esto para ser escuchados, porque ellos tienen un diálogo fluido con el gobierno”.