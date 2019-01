Vadillo denunció a Mema por los errores en el MendoTran

El diputado provincial Mario Vadillo presentó una denuncia contra el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema y el EMOP (Ente de Movilidad Provincial) por la defectuosa puesta en marcha de MENDOTRAN. “Quiero pedir las máximas sanciones para los concesionarios del Transporte Público. Se han burlado de la gente, no han hecho nada de lo que decía el pliego licitatorio", manifestó el legislador.

"Tenían que poner los carteles, dar información en papel y en las redes sociales, transmitirlo por todos los medios. No hicieron nada de eso. La gente no sabía dónde tenía que tomar el colectivo. Nos achicaron todos los recorridos. Nosotros pedimos que el secretario de Servicios Públicos actúe de inmediato con las máximas sanciones. Ya llevamos muchas presentaciones que no resuelve. Este es un servicio público que debe respetar al usuario”, sostuvo Vadillo.

Entre los fundamentos de lo desarrollado por Vadillo, se destacan incumplimientos de los requisitos legales establecidos en la Ley N°9086, decreto Reglamentario. 1512/2018 y en el Pliego de condiciones para la licitación del transporte. En concreto, la falta de información adecuada y previa sobre los nuevos recorridos, en diversas presentaciones (online, por escrito, cartelería, folletos, y en los medios masivos de comunicación) "ya que no todos los usuarios tienen acceso a internet". También información para las personas con capacidad reducida, adultos mayores, no videntes, entre otros, cartelería indicadora de las paradas de colectivos, los horarios y frecuencias, los colores y los carteles led de identificación exterior.

Por último, destacó la marcha que se realizó el día de ayer contra el nuevo sistema de transporte. “Estamos muy contentos de que Protectora haya participado de esta marcha contra los concesionarios que se han quedado con el Transporte Público de Mendoza. Además estamos muy enojados por el tema del tarifazo que hemos tenido”, remarcó el legislador en el marco de la protesta que se desarrolló por calles mendocinas contra la implementación de este nuevo sistema.