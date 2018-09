Vadillo cobró 230.000 pesos como asesor de Ramón

Los abogados José Luis Ramón y Mario Vadillo armaron un proyecto político que comenzaba y terminaba en ellos dos. Y esto no ocurrió solamente a nivel simbólico o conceptual: el "número uno" contrató y le dio un sueldo al "número dos" apenas debutó en una banca de la Cámara de Diputados de la Nación.

Vadillo fue elegido en las elecciones de octubre del año pasado como diputado provincial por el primer distrito electoral. Pero su asunción no fue inmediata: recién comenzó a ejercer como tal a partir del 1 de mayo de 2018.

Distinto fue el caso de Ramón, quien asumió como diputado nacional el 6 de diciembre. Entonces, en la primera persona que pensó fue en su socio político de Protectora.

Vadillo, efectivamente, fue designado por Ramón como "secretario privado" en la planta transitoria. Cobró sueldo por ello a partir del 10 de diciembre. Su nombre aparece en la nómina de la resolución 1204/17 de la Cámara de Diputados de la Nación.



Después del 19 de diciembre, fecha en que se trató y votó la conflictiva reforma previsional, la actividad parlamentaria fue prácticamente nula. Por lo menos hasta febrero, cuando se volvió a sesionar en comisiones. Sin embargo, en esas semanas, Vadillo asegura que trabajó mucho por la organización del bloque del Partido Intransigente en Diputados.

Según su bono de sueldo, Vadillo cobró como asesor de Ramón 174.880,66 pesos el 4 de abril de este año. No era el salario mensual, sino los sueldos acumulados desde el 10 diciembre del año pasado.

El 2 de mayo, en tanto, recibió su último sueldo como asesor de Ramón en el Congreso Nacional y se produjo la baja. En este caso, sí fue su haber mensual: 53.624,84 pesos netos. Para entonces, el dirigente de Protectora ya había dejado de ser legislador electo y acababa de asumir como diputado provincial. A fin de mes, cobraría por otro cargo.

Consultado por MDZ al respecto, el diputado Vadillo aseguró que era necesario que Ramón lo contratara "porque estaba solo en Buenos Aires y necesitaba alguien que lo ayudara".

"Están los vuelos que hice y las cantidades de veces que fui a Buenos Aires, donde dormí en un colchón inflable. Además tenía que vivir, porque tenía cerrado el estudio jurídico", aseguró. De todos modos, en su condición de asesor, no era necesario que fuera al Congreso, ya que los asesores no tienen que someterse al control de huella biométrica para los empleados de planta.

También hizo Vadillo un resumen del trabajo realizado como asesor del bloque del Partido Intransigente en el Congreso. "Analicé el presupuesto nacional, hice un análisis de radares meteorológicos en el sur de la provincia y de la Biblioteca Nacional, propusimos que haya mejor presupuesto para las asociaciones del consumidor y trabajé en la ley de jubilaciones, además de otros dos proyectos de ley", detalló.

Cuestionado por un viaje

El diputado de Protectora ya se encontraba envuelto en una tormenta antes de que se conociera lo que cobró como asesor de Ramón en el Congreso. Es que el legislador se tomó una licencia "extra" desde fines de agosto para viajar al exterior, en medio de las sesiones de la Legislatura y a sólo cuatro meses de haber asumido.

Hay que recordar que la Legislatura detiene su actividad dos veces al año: todo enero y la mitad de julio. Esto fue aparte.

En lo político, quedó muy expuesto: su ausencia redujo el poderío del frente opositor que se había armado para resistir la aprobación del Código de Faltas. Incluso el oficialismo aprovechó su ausencia para apurar el tratamiento de la ley.

Vadillo, quien volverá a la actividad el miércoles próximo, aclaró anoche en contacto con MDZ que esa licencia fue sin goce de haberes y que aunque esté de vacaciones, igual ha seguido trabajando. La dieta de un diputado ronda actualmente entre los 89.000 y los 92.000 pesos.

Molesto con las críticas, sostuvo además que es el diputado que más proyectos ha presentado. "Cuando organicé el viaje, no sabía que iba a ser legislador. Es un viaje programado que hago todos los años, pero el año que viene no me voy a ir", prometió.

Cada vez más divididos

Además, durante su viaje a Australia, los bloques de Protectora se dividieron más en la Legislatura provincial, por los desencuentros internos entre sus miembros.

Vadillo era el presidente de un bloque de tres diputados. Pero este viernes, Eduardo Martínez Guerra, del Partido Intransigente, anunció que se separará para tener un bloque independiente y acotará el potencial de Protectora a dos legisladores: Vadillo y Pablo Cairo.

"Lo mismo pasa en los otros partidos y no hay tantas críticas, esto desalienta la participación en política de las personas comunes", se quejó el aliado incondicional de Ramón.