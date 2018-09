Un mensaje de Cornejo a Carrió, con Macri como testigo

Al promediar la visita del presidente Mauricio Macri a Mendoza y luego de la mesa vitivinícola que tuvo lugar en Bodega Briessa, el gobernador Alfredo Cornejo se puso el traje de presidente del radicalismo a nivel nacional y respondió una pregunta periodística sobre las asperezas internas en Cambiemos, luego de sus cruces con Elisa Carrió.

La pregunta de la prensa, ciertamente incómoda, fue dirigida a Macri, quien respondió de primera mano y con una sonrisa: "Arrancamos muy arriba, ¿no?"; luego, fue el propio Cornejo quien intentó aclarar el tema.

Concretamente, el interrogante refirió a aquellos tuits que la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI posteó en julio pasado, en los que -entre otras cosas- chicaneó a Cornejo por su acercamiento con el kirchernismo.

En ese momento, Carrió se refirió a los tiempos de Cornejo como diputado nacional cuando fue uno de los que craneó la Concertación, alianza que terminó impulsando a Julio Cobos como compañero de fórmula de Cristina Fernández, allá por 2.007

En esta oportunidad, advirtiendo que ni Macri ni el ministro del Interior Rogelio Frigerio se hicieron mucho cargo de la respuesta, Cornejo tomó la posta como la cabeza del radicalismo nacional y arrancó: "No quiero escaparle a la pregunta que quedó...", dijo sentado al lado del Presidente.

Y continuó: "Me queda muy en claro que el Presidente valora el aporte del radicalismo en estos dos años y medio de gobierno nacional de Cambiemos". Luego, fue al grano: "Declaraciones altisonantes de algún miembro son solo eso".

Prosiguió, marcando el camino que -desde su punto de vista- deben seguir los tres partidos que nuclean a Cambiemos: "Es el momento de ponerle el hombro a este programa que busca construir un país normal. Algo que parece una revolución en un país de profundas anormalidades".

Agregó que "tenemos la esperanza de que Cambiemos profundice esta línea, que profundice la búsqueda de un país normal, con economía sana, instituciones sanas y de armonía social: esa es nuestra búsqueda".

Y de nuevo, dirigiéndose a "Lilita", remarcó: "Una declaración más o una declaración menos no puede perturbar ni al Presidente ni al radicalismo de buscar esos objetivos que son los que persigue la ciudadanía".

Pidió, por último, "sensatez que nos permita dejar atrás estas turbulencias que llevan muchos años en la Argentina y que no nos han permitido tener un país normal". "Esto no quiere decir que no queden resabios de autoritarismo y populismo, que se ven en grupos que alientan saqueos y en donde el Estado ha actuado correctamente", cerró.

Mirá el video de ese momento: