Un exjuez sanjuanino cuestionó el "escrache" a Darthés

El ex presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adolfo Caballero, cuestionó hoy la denuncia pública de Thelma Fardín contra Juan Darthés por abuso sexual cuando era menor de edad, al señalar que "no es una solución total el escrache".

"No es una solución total el escrache. La mejor solución es el buen juicio donde tenga la posibilidad de defenderse porque, a veces, esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar acoso", dijo el ex juez en polémicas declaraciones a la prensa que publica el Diario de Cuyo.

Caballero, que fue miembro del máximo tribunal de la provincia hasta el 1 de diciembre, aseguró que el actor "socialmente ya está condenado pero me parece que es apresurado, es injusto".

"Hay que sufrir la condena de algo que uno no cometió simplemente porque la mayoría lo dice. Hay que ponerse un poquito en el lugar del otro", apuntó.

Fardín denunció con el respaldo del colectivo Actrices Argentinas que Darthés abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años y él 45 durante una gira promocional de la novela Patito Feo en Nicaragua en 2009, lo que está siendo investigado por la justicia en ese país centroamericano.