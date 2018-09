Ultiman detalles para que Uber y Cabify comiencen a funcionar en Mendoza

La cuenta regresiva para el comienzo de las operaciones de Uber y Cabify en Mendoza está llegando a su fin. Esta semana se publicaría la reglamentación de la nueva ley de movilidad, último paso a cumplir para que las compañías internacionales puedan ofrecer sus servicios.

Si bien desde la Secretaría de Servicios Públicos no han querido adelantar detalles, se supo que no habrá límites para estas plataformas, pero que no operarán en el sur provincial. Es decir, no estarán disponibles en San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Por otro lado, también establecería que el registro de conductores con sus altas y bajas se actualizará una vez a la semana y que todo vehículo deberá tener menos de 5 años de antigüedad y seguro al día. Además, el chofer tiene que contar con carnet profesional.

En cuanto a la parte impositiva, se exigirá que se inscriban con una persona jurídica sin deuda impositiva y aclararon que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) trabaja en una resolución para determinar cómo será el pago del impuesto extra que deberán abonar estas plataformas.

Lo que se recaude con ese impuesto estará destinado a la renovación de la flota de taxis y remises de la provincia.

Sin embargo, para tener mayores detalles habrá que esperar a que se publique el decreto reglamentario, al cual estarían haciendo algunos retoques desde el Ente de Turismo.