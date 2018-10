Uberti contó detalles del envío de las coimas que recibía Néstor desde Venezuela

El ex representante del gobierno kirchnerista en Venezuela, Claudio Uberti, amplió su declaración indagatoria y contó más detalles de la forma en que se enviaron los millones de dólares que le correspondían a Néstor Kirchner tras el cobro de un soborno por la compra de bonos argentinos en 2012.

Se trataría de 50 millones de dólares que se repartieron entre Hugo Chávez y Néstor, mientras que otros intermediarios, específicamente bancos, se quedaron con otros 50 millones de dólares, de acuerdo a lo que dijo el exfuncionario.

Según datos a los que accedió el diario Clarín, Uberti señaló en su indagatoria al ex presidente del Deustch Bank en Argentina y secretario de Finanzas K, Alfredo Mclaughlin; al ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez Carreño y al ex titular del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.

Mclaughlin había asesorado a Kirchner y luego fue nombrado secretario de Finanzas de la Nación. En el 2003, Kirchner tenía una cuenta con US$ 1,7 millón en el Deustch Bank de Nueva York.

De acuerdo a Uberti, dijo que Merentes llegó a Ezeiza en 2006 y venía con "muchísimas cuentas y montos elevados", momento en que le explicó la maniobra con los bonos. "“Ellos buscaban bancos de inversión 'amigos' y le entregaban los bonos argentinos; con esos bonos los bancos iban al mercado financiero venezolano y conseguían, gracias a las gestiones del gobierno chavista, dijo, dólares al cambio oficial. Luego esos dólares los vendían en el mercado informal. La diferencia, según me explicó, se la quedaban mitad los bancos y mitad los gobiernos”, dijo Uberti.

En ese momento, de acuerdo a lo que declaró, le dijo que “le avisara a mis superiores que tenían la plata que les correspondía a ellos, que me dijo que eran algo así como 25 millones de dólares y que necesitaba instrucciones de qué hacer con ella”.

Después de eso viajó con el secretario de Finanzas y ex banquero Mclaughlin a Caracas “en un avión chico contratado por el gobierno”. Néstor le habría ordenado decirle a sus "amigos venezolanos" que quería la mitad de lo recaudado en billetes físicos. Sin embargo, le señalaron que les parecía imposible, a lo que Kirchner le habría contestado: “Pedazo de pelotudo, yo me encargo”.

Kirchner le ordenó que volviera a Caracas, donde se reunió con el titular de PDVSA, Ramírez Carreño, quien le dijo que tenía instrucciones de instrumentar el “envío de 25 millones de dólares al sur”, a través de la petrolera estatal.

Finalmente, junto a José María Olazagasti, secretario de De Vido, fue al sector militar de Aeroparque a recibir a los funcionarios venezolanos que venían en el avión. Olazagasti “se encargó de los trámites y el control”.

En el hall separaron una valijas del resto y le dijeron a Uberti: “Estas son tuyas, confirmando que tenían 25 millones de dólares”. Desde el aeroparque se trasladó hasta el departamento de los Kirchner de Juncal y Uruguay donde le entregó las valijas con el dinero al secretario privado, Daniel Muñoz.