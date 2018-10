UCR vs PRO y el escenario 2019 en las provincias

Referentes de Cambiemos ya analizan el escenario electoral de 2019 con un objetivo claro: continuar cuatro años más. Según información difundida esta noche por La Nación desde el lunes pasado se analiza la estrategia, que se da en medio de la tormenta económica que afronta la gestión de Cambiemos.

Si bien los que manejan el hilo del poder en Cambiemos prefieren decir que "los objetivos excluyentes" son el Presupuesto 2019 y el repunte económico, también admiten que se acaba el tiempo para el armado de una estrategia electoral en el que se pone en juego no solo la Casa Rosada, sino también lo que puede pasar con el oficialismo en las provincias e intendencias.

Según el informe de Jaime Rosemberg para La Nación, en las provincias peronistas se buscará aprovechar la división entre el PJ y el Frente para la Victoria (o Unidad Ciudadana). Se apunta a extender el dominio en provincias peronistas como La Pampa (en la que ya se puso en campaña para la gobernación el ex defensor de Boca Júniors, Carlos Javier Mac Allister) y una carta difícil, la provincia de San Luis, que si bien está gobernada por los Rodríguez Saá desde 1983, también es cierto que Cambiemos cuenta entre sus filas con el único ex gobernador de esa provincia que no fue Rodríguez Saá, es decir Claudio Poggi.

También en estas reuniones para definir el mapa electoral se empezó a analizar algo clave para las provincias: si el principal candidato será radical o del PRO. En el caso de Mendoza, tanto el gobernador Cornejo como la vice Laura Montero vienen de las filas del radicalismo. ¿Esto seguirá siendo así o en la próxima elección para gobernador Cambiemos tendrá que incorporar en la fórmula para gobernador a un candidato del PRO? Todo esto es lo que ya se empezó a analizar, con vistas al próximo año, en el que se terminará de definir el modelo de país que impulsan los dos principales movimientos políticos del país: el radicalismo, el PRO y las fuerzas que integran Cambiemos vs el peronismo.