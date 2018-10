Tumini: "La corrupción K iba del matrimonio presidencial para abajo"

El ex funcionario y líder de Libres del Sur, Humberto Tumini, sostuvo que "el sistema de corrupción del kirchnerismo iba del matrimonio presidencial para abajo" y que el proyecto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "es ser candidata en el 2019" y postular a sus hijos -Florencia y Máximo Kirchner- en las listas para evitar que vayan a la cárcel.

"De la corrupción no me cabe ninguna duda" declaró Tumini a una emisora porteña citada por la agencia Télam, y agregó que "el sistema de corrupción del kirchnerismo iba del matrimonio presidencial para abajo".

Consultado sobre la causa de los cuadernos, que investiga el supuesto pago de coimas a ex funcionarios para lograr adjudicaciones de obra pública, consideró que "la causa evidentemente es absolutamente real, por eso hay semejante cantidad de arrepentidos, porque todos son conscientes de que eso pasó".

En la misma entrevista Tumini aseguró que la ex presidenta será candidata en el 2019 "porque en realidad la estrategia de Cristina y del núcleo duro del kirchnerismo es preservar poder, por eso en 2015 lo hizo perder a Scioli". En ese sentido, el dirigente remarcó que "la evaluación de Cristina era que el triunfo de Scioli era el peor escenario para ella, porque no iba a ser ni oficialista, ni podía ser opositora. Entonces, en mi opinión, ella jugó para que ganara Macri las elecciones".

"Si ella buscara ser presidente tendría otra estrategia, buscaría ampliar. La estrategia de ella es cerrar el núcleo duro, todos los demás son de derecha o testimoniales o una porquería", remarcó el dirigente antes de señalar que en el armado de listas seguramente la ex presidenta ponga a sus hijos.

"Máximo (sería candidato) para que no vaya preso, y no se si no la va a llevar a Florencia también, porque se la pueden meter presa", señaló en referencia al juicio oral que enfrentarán la ex presidenta y sus hijos por la causa de los hoteles.

En otro tramo de su diálogo, consideró que el tema de las prisiones preventivas contra ex funcionarios "tiene su complejidad", y diferenció casos como el de la dirigente social jujeña Milagro Sala con el del ex vicepresidente Amado Boudou. "Mi opinión es que Milagro Sala está bien detenida porque estoy seguro que si ella estuviera en libertad estaría apretando testigos", argumentó. "Sala, cuando nosotros estábamos en el kirchnerismo, nos sacaba a los compañeros nuestros de los barrios de Jujuy a punta de pistola y se hacían ellos del lugar, no es algo que me lo contaron", relató.

En cambio, consideró que en el caso del ex vicepresidente "no era real que él podía influir en los testigos" durante la investigación.

Finalmente el afirmó que la diputada nacional de su espacio, Victoria Donda, se fue de Libre del Sur "por ambiciones personales": "Un sueño de ella (por Donda) es ir a internas abiertas con Cristina", confió Tumini. El dirigente aseguró que ese fue el plan que la diputada nacional les propuso y la base de su ruptura, porque desde Libres del Sur se negaron a "ir con Cristina".