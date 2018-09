Triunfos y fracasos de los "aliados" de Cornejo

Los diputados "aliados" Marcos Niven (PD) y Guillermo Pereyra (FR) celebraron y puntualizaron los cambios que produjeron en el articulado del Código de Faltas, que ahora vuelve al Senado para su revisión.

La "cosecha" fue la siguiente:

-Artículo 13: Trata sobre las condiciones de arresto para quien le corresponda esa sanción. Niven impulsó una aclaración: en ningún caso será en establecimientos carcelarios de la provincia y la Nación. Antes se hablaba allí de "establecimientos especiales" solamente

-Artículo 43: Tanto Niven como Pereyra influyeron en las modificaciones. El artículo castiga a quienes se niegan a informar sobre la identidad a las fuerzas de seguridad, funcionarios municipales y funcionarios judiciales. Quedó afuera la posibilidad de que se aplique arresto.

Tratamiento del Código de Faltas en la Legislatura

-Artículo 44: Es sobre la negación de auxilio a un funcionario público. Niven también consiguió que se retire el arresto como sanción.

-Artículo 46: Era uno de los más polémicos. Fija sanciones hasta de arresto para quien ofenda a un funcionario público. Pereyra consiguió que ese artículo no incluyera a funcionarios políticos y judiciales, para "evitar que se agrande la grieta entre la política y la sociedad", dijo el legislador del FR.

- Artículo 47: Trata sobre la ofensa personal a trabajadores de la educación dentro de las escuelas. No había reproche, salvo por un parte en la que hablaba de "perturbar emocional o intelectualmente al docente". Niven dijo que era muy abstracto y esas palabras fueron retiradas.

-Artículo 59: Menciona el "abandono malicioso de servicio" por parte de conductores de vehículos de alquiler, remises, taxis o plataformas como Uber. Por sugerencia de Niven, se incorporó a los choferes de colectivos.

-Artículo 96: Habla de "alteración psíquica en la vía pública por uso de estupefacientes o sustancias tóxicas". El 97, por su parte, se dedica a los padres que dieran "suministro o permiso de consumo a menores. Pereyra pidió en ambos casos que la determinación estuviera a cargo de profesionales médicos, no policías.

-Artículo 118: Es el famoso artículo sobre la "Falsa búsqueda", en el que se pretendía castigar a quienes generaran gastos al Estado por buscar personas que en realidad se ausentaron de sus hogares por voluntad propia. Aquí no hubo negociación con los radicales: Niven y Pereyra se aliaron para votarlo en contra y el artículo se cayó. "Nunca me gustó porque, ante la duda, por ahí no se hace la denuncia", dijo el demócrata.

-Artículo 126: Castiga a las personas que contagien enfermedades venéreas. Pereyra lo consideraba "estigmatizante". También se sumaron a la crítica organizaciones como la Fundación Huésped. El oficialismo aceptó retirarlo.

Así como ganaron pulseadas, también existieron derrotas.



Niven pretendía cambios en el extenso artículo 55, que castiga los "actos turbatorios y desórdenes". Había dicho que la cláusula que impide realizar manifestaciones sin dar aviso a la autoridad atentaba contra las libertades individuales, pero el oficialismo lo rechazó y el propio legislador apoyó. Pidió que el Gobierno "lo aplique con flexibilidad.

Del mismo modo, Pereyra rechazó el artículo 158, donde se establece que una persona puede requerir un abogado en el juicio por una falta, pero el Estado no le proporciona un defensor. Se llegó a decir que esa cláusula puede ser inconstitucional, pero quedó en firme: Pereyra la votó en contra y Niven a favor.