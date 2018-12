Tras la liberación de Boudou, ordenan la excarcelación de Núñez Carmona

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió hoy excarcelar al socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, y del ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas aún no están firmes, informaron fuentes judiciales.

Núñez Carmona recibió una condena de 5 años y 6 meses de prisión en calidad de partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, Ciccone fue sentenciado a 4 años y 6 meses y estaba con prisión domiciliaria.

Meses atrás, este mismo Tribunal había impuesto la prisión preventiva pese a que la condena no estaba firme al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación en curso. Ahora, cambió de criterio, en consonancia con el cambio de uno de los integrantes.

El viejo fallo había sido votado por el juez Pablo Bertuzzi, pero éste se fue del TOF4 al ser ascendido a la Cámara Federal. Ahora, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti (reemplazó a Bertuzzi) votaron a favor de la libertad, mientras que Guillermo Costabel se opuso.