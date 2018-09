Trampas y picardías en una votación de Diputados

Una polémica y desprolija votación coronó hoy otra jornada de tironeos entre el oficialismo y la oposición por el Código de Faltas en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, aseguró esta tarde que en la sesión de hoy fue aprobada una moción para acelerar el debate. Se trata de una "preferencia con despacho", que deja al proyecto en condiciones de ser votado la próxima semana.

Sin embargo, el justicialismo salió al cruce de Parés y afirmó que esa votación no fue válida. "Ante la falta de diálogo y como perdíamos la votación por falta de tres diputados, decidimos salir del recinto. Para nosotros no había quorum reglamentario cuando se votó", aseguró la jefa del bloque de diputados del PJ, Carina Segovia.

Segovia dijo que los diputados justicialistas presentarán una nota de queja a Parés, porque la votación fue "irregular, ilegítima e inexistente desde lo jurídico". Incluso amenazó con judicializar el asunto si no hay respuesta.

"Estábamos en cuarto intermedio. El presidente no lo levanta y no verifica el quorum. Tienen que estar los miembros sentados en sus bancas para votar, pero la mayoría estaba afuera y los dos que quedaban adentro no estaban en sus bancas", dijo Segovia.

Incluso sostuvo que, antes del cuarto intermedio, se habían sometido a votación dos mociones (apartarse del orden del día y la preferencia para el Código de Faltas), pero hubo una sola votación. O sea que consideró que la preferencia ni siquiera se votó.

Esto fue desmentido en Twitter por el presidente de Diputados, quien dio su propia versión de los hechos y aseguró que la preferencia se aprobó "por mayoría" en la sesión de hoy.

"Como presidente de la Cámara, tengo la obligación de convocar, de que la sesión se haga y que los temas propuestos se debatan. Es por ello que quiero aclarar que antes de que la oposición en pleno se retirara del recinto, se sometió a votación el pedido de preferencia contando en ese momento, con el quórum suficiente para ello", explicó Parés en una serie de tuits.

Consultado por este diario, Parés aseguró que "el reglamento es claro: mientras se está en el recinto, el legislador da quorum". Y agregó: "Si tengo un diputados en Pasos Perdidos, lo puedo hacer traer con la fuerza pública".

"También afirmó Parés que "la picardía de ellos, que querían hacer caer la sesión, se compara con la mía, que fue no dejarlos ir". Según el presidente de Diputados, en el momento de la votación había casi 30 legisladores en el recinto: 23 del oficialismo más "6 o 7 de ellos que se estaban yendo". El quorum mínimo para desarrollar una sesión es de 25 diputados.

El video de la sesión de hoy muestra con claridad la controversia. Primero el diputado radical Jorge Albarracín pide la votación de la preferencia con despacho para el Código de Faltas. Luego la jefa de la bancada del peronismo orgánico solicita el cuarto intermedio y los diputados opositores empiezan a juntar sus cosas para salir del recinto, con la clara intención de dejar la sesión sin quorum.

Con las bancas vacías, pero los legisladores todavía saliendo, Parés reanuda la sesión y rápidamente ordena que se vote la moción sobre el Código de Faltas. Un segundo después, en un híper acelerado conteo que contempla hasta los diputados que se iban del recinto, dice en voz alta que dicha moción ha resultado aprobada.

Tal como adelantó hoy MDZ, el radicalismo se encamina a la aprobación del proyecto, el cual ya tiene sanción del Senado. Aunque primero deberá aceptar algunas modificaciones planteadas por el demócrata Marcos Niven. En ese caso, la iniciativa volverá al Senado para su ratificación.

El demócrata inclinará la balanza a favor de los radicales, quienes ganarían la votación definitiva por apenas un voto. Pero hoy no estaba en su banca para acompañar también la preferencia.

En esta sesión conflictiva abundaron las ausencias: además de Niven, quien estaría enfermo, faltaron el massista Guillermo Pereyra y Mario Vadillo, de Protectora, quien está de viaje.